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王力宏深夜反擊李靚蕾！網揪「2大疑點」：不只一個寫手

▲王力宏遭到前妻李靚蕾毀滅式離婚，事件越演越烈，王力宏針對種種指控，昨日深夜終於現身回應。（圖／翻攝自王力宏IG）
▲王力宏遭到前妻李靚蕾毀滅式離婚，事件越演越烈，王力宏針對種種指控，昨日深夜終於現身回應。（圖／翻攝自王力宏IG）

編輯中心/綜合報導

2021-12-20 06:36:09

王力宏遭到前妻李靚蕾毀滅式離婚，事件越演越烈，日前李靚蕾發出通牒，要他在19日下午3點前回應道歉，但王力宏卻遲遲沒有現身，直到昨日深夜才現身，但聲明內容完全讓網友看傻眼，不僅錯誤連連，甚至有律師看完後提出「2大疑點」，懷疑這根本不是王力宏親寫的聲明稿，引發討論。

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王力宏在聲明中提到，在5年8個月的婚姻生活，「都是活在恐懼、勒索，和威脅之下」，坦言當時李靚蕾懷孕時，覺得兩人還不到談結婚的階段，不料李靚蕾卻威脅「如果今天不跟我結婚，我會消失、改名，肚子裡的孩子，你一輩子都見不到」讓他不得不與李靚蕾結婚。

而律師李怡貞看完該段話之後，在臉書寫道「我這個女鵝，是有一天深夜裡，威脅恐嚇配偶脫光躺好在床上，不准動，然後我跨過去，就生出來了，最近配偶都不再懼於我的淫威，所以第二胎遙遙無期，無法五年生三個」諷刺王力宏在與李靚蕾生下第一胎時表示「活在恐懼下」，卻還能連生三胎。

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▲王力宏聲明稿錯字連篇，並且修改後重新上傳，但痕跡的「蹟」依舊沒有改正。
另外，李怡貞也提出2大疑點，懷疑這篇聲明並非王力宏一人所寫，除了通篇廢到「邏輯死亡」的文章以外，「稱謂也有許多轉變非常奇怪」，也坐實李靚蕾懷孕卻被逼墮胎的說法。貼文一出，引發不少網友熱議「真的超怪，說自己爸媽是王爸爸王媽媽，還有妻子用日本名，後面又直呼李靚蕾」、「英文文法才扯，錯字連篇」、「錯字超級多....不知道到底是怎用」、「覺得有寫手+1，稱謂太扯，而且邏輯真的很怪，看完覺得超廢，有說跟沒說一樣」、「真的寫手可能不只一個人，稱謂一直轉換超怪的」。

事實上，弔詭的是，王力宏在第一次發出該聲明稿之後，就有網友發先有許多錯字，包括像是「面對」寫成「麵對」、「孩子」寫成「孩紙」、「傭人」寫成「庸人」、「痕跡」寫成「痕蹟」等等；結果隨後過沒多久，他又重新發佈一篇文章，結果僅是將錯字改正，並沒有最新說明，讓全部網友傻眼，最令人尷尬的是，將前妻李靚蕾的日文名字「西村美智子」打成「西春美智子」，而在最新版本的貼文中，李靚蕾的名字錯字依舊未改，讓網友狂轟洗版王力宏「到底懂不懂尊重別人！」、「改錯字是哪招啊......然後李靚蕾名字錯字沒改」。（編輯：張嘉哲）

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