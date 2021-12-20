雷伊外圍水氣接近！全台轉雨　下波冷空氣「直逼寒流」

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吳德榮說，截至4：47台中以北仍有11、12度的平地最低氣溫〔苗栗(西湖鄉)10.9度，新竹(寶山鄉)11.0度，新北(雙溪區)11.9度，台中(大甲區)12.2度〕；其他各平地低溫則在13至15度：南部(台南後壁區)15.1度，東部(花蓮壽豐鄉)13.3度。台北(南港區)14.5度。(再降請自行更新)
吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今（20）日「雷伊」外圍水氣接近，各地雲層逐漸增厚，降雨範圍亦將擴大；冷空氣續減弱，天氣仍偏涼。各地區氣溫：北部13至22度，中部13至25度，南部15至26度，東部13至25度。
明（21）日「雷伊」殘餘的水氣將帶來大範圍降雨、局部地區有較大雨勢，應注意！天氣濕涼。週三（22日）「雷伊」殘餘的水氣東移，北部、東半部仍有雨，北台濕涼；其他地區天氣好轉，氣溫回升。週四(23日)北部、東半部仍有局部短暫雨，北台濕涼，其他地區多雲時晴。
週五（24日）另一波東北季風逐漸增強，北、東轉有雨，背風穩定。週六(25日)強冷空氣南下，氣溫驟降，天氣愈晚愈冷；下週日、一(26、27日)氣溫降至最低。而這波冷空氣的強度，各國(美、歐、加)模式最新(19日20時)模擬，皆為入冬以來最強的一波，跨過「強烈大陸冷氣團」(氣象局≦12度)門檻，且很接近「寒流」的標準；不過，終究是7天後的模擬，模式會如何調整？應繼續觀察。（編輯：孫唯容）