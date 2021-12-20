王力宏「英翻中2大錯誤」！阿滴公開糾錯 網愣：有內幕
▲王力宏近來遭到前妻李靚蕾以核彈級爆料毀滅，事件持續越演越烈，19日深夜，王力宏才針對前妻李靚蕾種種指控作出回應。（圖／翻攝王力宏IG）
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▲王力宏近來遭到前妻李靚蕾以核彈級爆料毀滅，事件持續越演越烈，19日深夜，王力宏才針對前妻李靚蕾種種指控作出回應。（圖／翻攝王力宏IG）
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 06:58:50
王力宏近來遭到前妻李靚蕾以核彈級爆料毀滅，事件持續越演越烈，19日深夜，王力宏才針對前妻李靚蕾種種指控作出回應，不過內文不僅邏輯不同，且錯字連連，就連他自己擅長的英文用法也全搞錯，結果即便深夜，也被YouTuber「百靈果News」和阿滴公開揪錯，讓網友傻眼「請問以前的歌詞真的是自己寫的嗎？」、「這程度能寫歌嗎....？」
王力宏在公開聲明當中提到，自己在2003年的演唱會上認識李靚蕾之後，就有10年沒有見面了，接著他打開兩人重逢後的第一封郵件，只見李靚蕾說「Hello stranger！Long time！」而王力宏將這裡的翻譯為「陌生人，好久不見」，結果立刻引來YouTuber「百靈果News」發文表示「Hello stranger不是陌生人哦！是很久不見的親密好友才會有的稱呼！」 而YouTuber阿滴也發文說明，表示Hello stranger的真正含義表示為「哎呀稀客，通常用於稱呼很久沒見的熟人」，而不是王力宏所翻譯的「陌生人」，喜劇演員「酸酸吳映軒」在看完王力宏和李靚蕾當年的完整對話後直言「Hello stranger明明就調情，後面的內容就是在喬時間」。 ▲百靈果News也抓出王力宏翻譯錯誤。（圖/百靈果News臉書） 而兩則貼文瞬間引爆網友熱議，不少人半夜朝聖「阿滴這個有喔，專業教英文喔」、「謝謝我們滴老師深夜英語教室喔」、「百靈果也有糾正XD沒想到阿滴這也有哈哈」、「這是真的很扯，他不是在紐約出生長大嗎？英文用法這樣.....以前的歌詞真的是他寫的？」、「原來是這個意思喔.....字面上是真的很像陌生人欸，那看來真的有內幕.....」、「他中文程度這樣，以前的創作真的是自己寫的嗎.....」、「還有haven’t seen you in forever，被他翻成永遠沒見，應該是好久不見吧＝＝」。（編輯：張嘉哲） ▲阿滴深夜解釋Hello stranger背後真正含義。（圖/阿滴英文臉書）