王力宏「澄清文有誤」遭廣告小妹痛打！網：又要被蕾神槌
王力宏、李靚蕾離婚風波越演越烈，王力宏昨（19）日深夜發出聲明澄清，痛批李靚蕾對他獅子大開口討要8.8億贍養費，強調自己一直活在恐懼中；不過，廣告小妹也發現文內不合理之處，「在紐約市結婚是要先預約時間，再去 marriage bureau 跑流程。必須提前 24 小時預約啊大哥！你是哪來的當天？」
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 07:10:45
王力宏在昨天深夜發文，表示自己一直活在恐懼中，沒有對婚姻不忠，還說李靚蕾對他獅子大開口討要8.8億贍養費，倆人在一起沒多久李靚蕾就懷孕，並以此威脅他結婚，「我當時很害怕，但是我看他是認真的，說我們一定要那天，當天登記。我無法想像我會永遠見不到孩子。我看她麼激動又拳打腳踢，我就點頭了，答應了，當天就在紐約市登記了」。
對此，廣告小妹就在臉書發文，表示她看到了「紐約市」、「當天被迫的登記」就保持懷疑態度，「我對當天被迫登記，保持高度懷疑。在紐約市結婚是要先預約時間，再去 marriage bureau 跑流程。必須提前 24 小時預約啊大哥！你是哪來的當天？還要帶上證婚人。就算不是在 marriage bureau，也要找到有執照可以宣誓你們結婚的人」。
廣告小妹也說，她覺得王力宏那篇肯定是自己親筆寫的，「明明中文不好為什麼還要自己寫稿？不是為了省錢，而是真相只有自己最清楚，可以省去溝通過程，最重要的是，只有自己最可靠，也因為其他人都信不過啊」。
貼文一出，網友紛紛留言，「唉，大家期待已久，力道卻這麼弱」、「笑倒，人家想睡覺又想看蕾蕾出來槌啊」、「對啊，大家都在紐約結婚的，到底怎麼可以當天登記，marriage license領了就是給你時間後悔的啊」、「真的，根本無法當天結婚，要前一天預約，跑過流程的我表示認同」。（編輯：郭佩蓉）