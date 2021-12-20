宏荒之力大戰蕾神慘輸！王力宏聲明僅1句實話 網全服了
王力宏近來遭到前妻李靚蕾以核彈級爆料毀滅，事件持續越演越烈，19日深夜，王力宏終於現身回應，但通篇文章被指出邏輯不通、錯字連篇、疑點重重，讓網友非常傻眼調侃「整篇文章只有一句話是真的」，那就是文末那一句「我的文筆比靚蕾差」，我只服這句。
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 07:26:27
王力宏在聲明中提到，在5年8個月的婚姻生活，「都是活在恐懼、勒索，和威脅之下」，坦言當時李靚蕾懷孕時，覺得兩人還不到談結婚的階段，不料李靚蕾卻威脅「如果今天不跟我結婚，我會消失、改名，肚子裡的孩子，你一輩子都見不到」讓他不得不與李靚蕾結婚。
另外也解釋了與李靚蕾的相識過程以及最後離婚李靚蕾對他獅子大開口討要8.8億贍養費等等，但針對自己是否約砲、召妓等事件都仍無回應，僅表示自己沒有對於兩人婚姻不忠，在文末，王力宏寫下「最後，我的文筆表達沒有靚蕾好，但如我前面所提，我會再一一回應她所寫的五千字長篇不實指控信。」
聲明曝光後，不僅台灣網友熱烈討論，大陸網友也在微博狂酸「整篇看下來邏輯死亡沒錯，只有一句話是真的，就是文筆真的沒有蕾神好」、「宏荒之力槓蕾神啊....一秒就趴地也是挺牛的，這文筆我也是醉了」、「整篇聲明我只在乎最後一句，文筆確實沒有李靚蕾好，也是唯一的真話」、「看來力宏真的使出宏荒之力也無用，李靚蕾馬上又打臉回去了，蕾神大獲全勝」。（編輯：張嘉哲）