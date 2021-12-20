王力宏狂換5心理師！李靚蕾：想找人證明「太太是瘋子」
王力宏、李靚蕾因離婚撕破臉，雙方隔空筆戰數回，男方昨天神隱到深夜才回應，強調沒有對婚姻不忠，控訴李靚蕾獅子大開口討近8億贍養費，為了這段婚姻，兩人共換了5位心理醫生；對此，李靚蕾凌晨1點30分貼出5大聲明駁斥，她解釋，兩人會換心理醫師，全因王力宏「想找到可以證明太太是瘋子的心理師」，更加碼爆料心裡醫師認證，王力宏有性成癮和自戀型人格的問題。
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 07:39:37
李靚蕾坦言，根據心理師的專業分析，自己才是長期遭受「精神虐待、羞辱，以及被你情感操控的人」，且王力宏被診斷出有性成癮和自戀型人格；且王力宏的問題，會跟親友造謠她有精神疾病來低毀其人格，心理師也直言這種行為不可取。
李靚蕾更提到，心理師說王力宏會一直想要換心理師，全因王力宏想找到，「會被他說服你太太是瘋子的心理師」，且實際上根本沒有看了5位心理師，僅有2位，其他皆為試上。
李靚蕾說，在諮商過程中，會有各種沙盤推演或是角色扮演或釋放情緒等等情況，是一個非常私密的安全空間，直言「王力宏如果有錄音，是違法的，而且有可能是不實的誹謗」，間接打臉有錄音檔佐證一事。（編輯：孫唯容）