比王力宏更渣的大咖是？狗仔抖出線索 沒被爆料原因曝光
王力宏被前妻李靚蕾「核爆級信件」曝光私下約砲召妓、劈腿等混亂的男女關係，多年的才子形象毀於一旦，而資深狗仔小葛日前就在臉書感嘆多年前曾拍到王力宏召妓，但當年這條新聞根本就沒有人相信，甚至不被認同含糊帶過，甚至語出驚人表示「王力宏還不是最渣的，最渣的那個應該只要步入婚姻馬上就能揭曉」引發各界好奇這位明星到底是誰。
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 07:47:25
除此之外，小葛日前上談話性節目《超錢新聞》，就表示近年來除了陶喆、羅志祥、王力宏之後，還有一個「演藝圈史上第一渣」還沒有曝光，爆料這位大咖天王有一個關鍵點「他曾經被揍過」，但他非常聰明，從以前就主要在大陸玩，周邊的朋友都是「官二代」！
小葛進一步解釋「你知道有多難拍嗎？因為這個大咖都跟官二代玩在一起，根本沒有人敢跟拍，並不是說官二代會罩這個大咖，而是官二代要是看到有狗仔跟拍的話，狗仔會馬上完蛋，所以狗仔們看到官二代基本上都閃得遠遠的」。
「如果狗仔執意偷拍，也許隔天就會被抓到公司，就被封了」小葛也說，這名大咖之前在台灣玩的時候「還沒得獎」，後來才改到大陸逍遙，唯一有機會被爆料的時間點，只剩下他某天得罪官二代，才有可能會被公諸於世。（編輯：張嘉哲）