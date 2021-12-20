只要80元！海陸雙主菜塞爆便當 他嗨讚：每天都像在開獎
便當因為菜色多元又經濟實惠，成為不少民眾正餐的第一首選，加上最近許多餐飲業「漲聲響起」，想要吃得滿足又不榨乾荷包，有時就得精打細算。一名網友就上網分享公司訂的便當菜色不僅內容豐富價格也很實在，貼文一出，立刻吸引許多網友熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 11:11:37
該名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》表示，最近公司向某間便當店訂購中餐便當，連續兩個月每天都「很像開獎一樣」，11:30左右大家就開始討論今天不知會有什麼菜色？他表示自己「人生活到快40歲了，還頭一次吃到雙主餐80元，給你（雞腿+日式鰻魚醬燒）就算去7-11，全家買微波便當也沒看過那麼便宜的」。
原PO也補充，便當的配菜有遇過白蝦、鮮蚵豆腐甚至九孔鮑魚，「更絕的是，便當吃那麼久了，第一次吃到蒸蛋鮭魚卵或蒸蛋蝦卵」，也透露「真的像老闆當初說的，便當是給工人學生吃的，吃得飽還要吃得營養，還好公司老闆將餐費提升80元」並且大讚每天雙主菜已經很少見，還有海鮮配菜的更少，讓他直呼「每天期待無菜單料理便當」。
網友看了照片後都忍不住回應：「別人的便當從來不會讓我失望」、「便當老闆太佛心了！」、「跪求地址」、「我公司團訂90元便當都沒你那菜色好！」、「一個便當有魚有蝦有肉和菜真的蠻豐盛的，只有員工價才這麼便宜吧」、「只有讚能形容」、「這樣是要賺什麼」、「po文不附商家地址，你良心不會痛嗎？XD」、「天天都海陸大餐耶！」、「這要再加20塊白飯，吃到夭壽舒服」。（編輯：陳珮瑜）