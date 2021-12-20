王力宏豪宅讓妻兒「免費住18年」 女醫嗆：摳門王還想演
王力宏遭李靚蕾起底招妓、出軌、約砲，多年優質形象毀於一旦，王力宏神隱多時，在昨晚回應中直指，李靚蕾索8億贍養費，隨後遭李靚蕾打臉，對於贍養費她確實一毛都沒要，唯一有談到的費用僅有孩子們的「生活費和教育費」，甚至連房子都是王力宏「特別『免費』讓自己、孩子借住18年」，以後再還；對此，眼科醫師黃宥嘉痛批王力宏，「摳門王還是當之無愧」，還想繼續演好爸爸，但是，好爸爸會讓孩子只是借住到18歲？
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 11:20:16
黃宥嘉在臉書發文砲轟王力宏，她直言，台北房子給前妻小孩「免費」住到18年，「摳門王還是當之無愧的」，王父說的第一期有給是給多少？第二期是不是還繼續給啊？「不要跟我前婆婆一樣啦，2萬元一個月我就收一個月」。
黃宥嘉質疑，特別渴望孩子，但還沒走到婚姻階段，不就應該保險套嗎？是「特別渴望做愛，才騙女生特別渴望孩子」吧。
黃宥嘉狠酸王力宏，恐懼下5年生了3個孩子，所以台灣的生育率低下是因為夫妻的感情都太好？其實就是特別渴望不戴套，「沒談結婚就不戴套、阿不就渣。」
李靚蕾也在反擊文中提及，原本與王力宏就是以結婚為前提交往，剛聽到懷孕男方還很開心，但在與王家長輩討論過後，一切都變調，還希望女方不是墮胎，就是生小孩、但不結婚；對此，黃宥嘉也為李靚蕾心疼，直言要是一個男的說懷了要娶，然後等懷了又說不娶，是哪個有頭有臉的女生不會激動。
面對公關公司的危機處理，黃宥嘉也嘲諷，神隱2天公關公司只生出這種程度的文，公關公司可以解約了啦，不要讓公關公司過舒服的日子然後粉絲的日子難過。
黃宥嘉也說，王力宏想繼續演好爸爸，但是，好爸爸會讓孩子只是借住到18歲？在她看來，就是演戲給媒體，弄形象好接代言而已！玩咖還裝優質！沒有對婚姻不忠？婚前協議能拿出來給我們討論嗎？（編輯：孫唯容）