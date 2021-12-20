王力宏愛相約「兩大火鍋店」起底　網激推：湯頭讚到不行

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李靚蕾今（20）日凌晨二度發動長文反駁王力宏聲明，其中針對王力宏指兩人在2003年演唱會後，長達10年沒聯絡，李靚蕾仔細列出兩人愛的足跡打臉，寫道「可能你的“朋友”太多記性不好，那次以後我們有一起游車河到桃園還到你的唱片公司同事家裡吃飯，被拍到的婦產科/作臉，一起吃同壽司，東京刷刷鍋，Mihan 刷刷鍋，華納威秀看電影（跟你前女友同場那次）」，兩人約會地點備受矚目。
吃瓜群眾看戲不忘科普，討論李靚蕾所提到的鍋物店，「東京刷刷鍋」應是指位在忠孝東路的「東京都涮涮鍋」，名氣不小，已在東區巷弄開業20多年，湯頭主打用大骨及昆布每日現熬，獨門沾醬是用15種水果調配製成，口味酸甜，可說是海外演藝巨星來台必訪的經典老店，而另外一家「Mihan刷刷鍋」則是指「三燔本家」。
其他網友大讚東京都涮涮鍋超好吃，「雖然份量有點少、單價比一般小火鍋高，但是湯頭真的讚到不行、醬料也是」，還透露曾在同間店遇過藝人陳綺貞；也有人大推台北晶華酒店的三燔本家，最近才剛限時推出「美牛股神壽喜燒吃到飽」，無限量供應切成0.98毫米的美國牛後腿股肉，每客1280元，特價1080元。李靚蕾深夜發文讓看戲睡不著的觀眾們敲碗，「突然想吃火鍋」、「直接被無情業配一波欸，加入口袋名單。」