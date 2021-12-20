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王力宏愛相約「兩大火鍋店」起底　網激推：湯頭讚到不行

▲王力宏昨（19）晚首發聲明指兩人長達10年未聯絡，遭李靚蕾反駁唱名約會地點，兩大火鍋店意外爆紅。（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲王力宏昨（19）晚首發聲明指兩人長達10年未聯絡，遭李靚蕾反駁唱名約會地點，兩大火鍋店意外爆紅。（圖／翻攝李靚蕾IG）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-20 11:24:56｜2021-12-20 11:33:41

一天一力宏、無聊遠離我！王力宏與李靚蕾的每日連載，不只可以學到長文寫作架構、英語正確用法，現在還多了美食地圖功能。在王力宏昨（19）晚首度發聲，表示兩人自2003年演唱會後「差不多十年沒聯絡」，不到3小時就被蕾神之鎚重重打臉，細細唱名兩人愛的足跡：「一起吃同壽司，東京刷刷鍋，Mihan刷刷鍋」，讓深夜追劇的網友們被無情業配餓一波。

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▲王力宏、李靚蕾事件不斷更新，讓「追劇」的上班族們感到吃不消。（圖／翻攝台灣迷因臉書）
▲王力宏、李靚蕾事件不斷更新，讓「追劇」的上班族們感到吃不消。（圖／翻攝台灣迷因臉書）

李靚蕾今（20）日凌晨二度發動長文反駁王力宏聲明，其中針對王力宏指兩人在2003年演唱會後，長達10年沒聯絡，李靚蕾仔細列出兩人愛的足跡打臉，寫道「可能你的“朋友”太多記性不好，那次以後我們有一起游車河到桃園還到你的唱片公司同事家裡吃飯，被拍到的婦產科/作臉，一起吃同壽司，東京刷刷鍋，Mihan 刷刷鍋，華納威秀看電影（跟你前女友同場那次）」，兩人約會地點備受矚目。

吃瓜群眾看戲不忘科普，討論李靚蕾所提到的鍋物店，「東京刷刷鍋」應是指位在忠孝東路的「東京都涮涮鍋」，名氣不小，已在東區巷弄開業20多年，湯頭主打用大骨及昆布每日現熬，獨門沾醬是用15種水果調配製成，口味酸甜，可說是海外演藝巨星來台必訪的經典老店，而另外一家「Mihan刷刷鍋」則是指「三燔本家」。

▲網友討論「東京刷刷鍋」應是位在忠孝東路的「東京都涮涮鍋」，離兩人2003年被偷拍的婦產科大樓步程僅7分鐘。（圖／翻攝Google Map）
▲網友討論「東京刷刷鍋」應是位在忠孝東路的「東京都涮涮鍋」，離兩人2003年被偷拍的婦產科大樓步程僅7分鐘。（圖／翻攝Google Map）

其他網友大讚東京都涮涮鍋超好吃，「雖然份量有點少、單價比一般小火鍋高，但是湯頭真的讚到不行、醬料也是」，還透露曾在同間店遇過藝人陳綺貞；也有人大推台北晶華酒店的三燔本家，最近才剛限時推出「美牛股神壽喜燒吃到飽」，無限量供應切成0.98毫米的美國牛後腿股肉，每客1280元，特價1080元。李靚蕾深夜發文讓看戲睡不著的觀眾們敲碗，「突然想吃火鍋」、「直接被無情業配一波欸，加入口袋名單。」

▲三燔本家至12月30日前推出「美牛股神壽喜燒吃到飽」，每客特價1080元。（圖／晶華提供）
▲三燔本家至12月30日前推出「美牛股神壽喜燒吃到飽」，每客特價1080元。（圖／晶華提供）

 

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