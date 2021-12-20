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不只湯圓！「冬至轉運」秘法曝　2食物必吃：錯過等一年

▲冬至除了吃湯圓還有什麼其他的開運方法呢？塔羅牌艾菲爾老師就分享幾個冬至的轉運秘法，其中這「2食物」必吃。（示意圖／翻攝photoAC）
▲冬至除了吃湯圓還有什麼其他的開運方法呢？塔羅牌艾菲爾老師就分享幾個冬至的轉運秘法，其中這「2食物」必吃。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-12-20 11:29:30

明（21）日就是一年之中最重要的轉運節氣「冬至」了！古人有云「冬至如大年」，歷代帝王會在冬至這一天祭天謝神，而民俗中則有吃湯圓習俗。那麼，冬至除了吃湯圓還有什麽其他的開運方法呢？塔羅牌艾菲爾老師就分享幾個冬至的轉運秘法，讓大家為新的一年做個美好的起點。

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老師也特別提醒，2022壬寅虎本命年影響最大的屬相「虎、蛇、猴、豬」和農曆（陰曆）正月、四月、七月、十月出生者，別忘了一定要利用冬至幫自己轉運、解厄運！

▲冬至除了吃湯圓還有什麼其他的開運方法呢？塔羅牌艾菲爾老師就分享幾個冬至的轉運秘法，其中「2食物」必吃。（示意圖／取自Shutterstock）
▲冬至除了吃湯圓還有什麼其他的開運方法呢？塔羅牌艾菲爾老師就分享幾個冬至的轉運秘法，其中「2食物」必吃。（示意圖／取自Shutterstock）
【冬至食物轉運法】

1、吃雙數的湯圓

冬至當天想轉運，首要就是吃湯圓。粉色、白色至少各吃一顆，因為紅湯圓可招桃花，白湯圓可招人緣。

 2、吃豬腳麵線

為人子女記得買豬腳麵線給父母親吃，盡孝道外也是冬至延壽。根據台灣地區的傳統，本命年，會衝父母的福份，所以要給父母買豬腳麵線吃，延壽除晦氣。而在2022壬寅虎本命年影響最大的屬相「虎、蛇、猴、豬」和農曆（陰曆）正月、四月、七月、十月出生者，也可以吃一碗豬腳麵線轉運。

 3、喝發財水，購買彩券

冬至12/21當天吉時是早上9:00~11:00，下午13:00~15:00，晚上19:00~21:00。適合在吉時去銀行喝杯發財水，也適合去購買彩券。大家請別錯過財運大開的好時機。

4、吃飩餛

飩餛是代表天地交運，陰陽交替混沌不明之際，各種壞運氣都能夠順利換運，迎接各種嶄新的能量。而對一些不愛讀書、學業不佳的學子們，可在冬至這天吃一碗餛飩，表示「混沌初開」，增長智慧。 

5、不吵架，不鬥嘴

冬至因為陰陽二氣的變化驟巨，因此這天男女關係亦顯得格外複雜，情侶們在這天約會時要盡量避免爭吵，至於求緍、訂婚或是結婚，也盡量別選擇冬至日。

 6、買新鞋、新襪

冬至又可稱為敬老節，今年沒時間替雙親過節的子女，不妨趁這天帶父母外出走走，特別是平日和婆婆處得不好的媳婦們，趕快利用這天送公婆一雙新鞋或是新襪，有助於改善婆媳之間的關係。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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