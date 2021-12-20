鎖行沒客人卻能生存？行家揭「獲利手法」：爽買3間房了

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問題曝光後，就有內行分析，「以前同學家就開鎖的，他說再簡單的鎖都不要太快打開，一下就開客人一定殺價」、「我爸靠這個養大我跟我弟，還買了三間房子，我從小看到大還真的不知道怎麼賺的」、「我親戚有開，沒店租扣成本後一個月淨賺30w+，不過他們開好久了從上一代就有了」、「客製化+獨門生意呀，擁有生產工具的能做」、「通常都是自己家，不用租金當然隨便賺」。
但也有人坦言，「認真回，都是一些退休沒事做的在開，他們也沒想靠這個賺錢，房子也是自己的，你自己觀察這些人都年輕人嗎？」、「現在看到的這些，很多都是開身體健康的」。
不僅如此，還有一名鄉民回文，指出身邊有朋友剛好就是經營刻印章、鑰匙的店面，營業項目相當多樣，除了一般木頭章外，甚至還會刻麻將、賣鎖頭、機車鎖等，「木頭章是一個50，打鑰鑰從25到上千都有，開鎖的價錢也看鎖的類型，因為店是家裡的不必交房租生意就勉強過得去，他有時也會和我抱怨生意難做，但其實各行各業都有它的心酸，也常遇到客人殺價等等」。
此外，也沒什麼三節獎金、年終等額外福利，「國定假日有時也沒什麼放假，也不像我們有時會和他說自己做老闆想放就放，畢竟也不是什麼不可替代的行業。對了，因為他討厭被殺價，所以他買東西也只會比價不會殺價就是了」。（編輯：陳雅雲）