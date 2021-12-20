王力宏道歉暫別演藝圈！網驚漏掉1人　沒人還「她」清白

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直至今（20）日中午12時許，王力宏發出聲明道歉，表示「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任，我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯，在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉，既已離婚，爭論過去種種已經無意義了，從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任」並且宣佈暫別演藝圈。
貼文一出，網友紛紛傻眼抓出疑點「等等....這是承認指控嗎？徐若瑄怎辦啊？」、「等一下啦，徐若瑄的事情你還沒解釋啊」、「你這樣道歉.....徐若瑄誰要幫他澄清」、「如果徐若瑄不是事實的話，麻煩請你自己或者前妻出來幫忙講話好嗎，人家如果沒做幹嘛捲進你們的婚姻啊，有夠衰」、「......如果徐若瑄不是那個人妻，請你們夫妻幫忙澄清好嗎？這是什麼道歉文，什麼事情都沒解釋，是默認還怎樣？」、「現在最尷尬的是徐若瑄好嗎.....」。
回顧幾天前，李靚蕾爆料的長文中，就提及王力宏的一個已婚的人妻也是砲友，甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會，雖未直接點名，但也因此讓徐若瑄遭到影射中槍，事後，徐若瑄也發出聲明澄清「我絕對沒有踰矩對不起我先生」並要求王力宏本人儘速出來化解講清楚，不要因為個人私事，殃及友人；結果王力宏一連兩篇聲明稿中，既沒有承認李靚蕾的指控，也沒有否認，讓徐若瑄的處境現在相當尷尬，掀起討論。（編輯：張嘉哲）