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王力宏道歉暫別演藝圈！網驚漏掉1人　沒人還「她」清白

▲王力宏發聲道歉，坦承都是自己的錯，並且暫別演藝圈。（圖/王力宏微博）
▲王力宏發聲道歉，坦承都是自己的錯，並且暫別演藝圈。（圖/王力宏微博）

編輯中心/綜合報導

2021-12-20 13:10:53

王力宏在昨19日發出聲明之後，表明日後將會一一解釋對於前妻李靚蕾的種種指控，不料，李靚蕾先是在20日凌晨反擊之後，在上午10時40分再度發文，直逼問王力宏敢不敢承認有「召妓」、「約砲」等等，結果中午12時許，王力宏突然態度轉變發出聲明道歉，並透露「暫別演藝圈」，讓網友全部傻眼，更引發不少討論。

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王力宏在19日深夜發表聲明當中，依舊指控李靚蕾逼婚、並且要求鉅額贍養費等等，但對於約砲人妻、召妓都尚無回應，並在文末寫下「最後，我的文筆表達沒有靚蕾好，但如我前面所提，我會再一一回應她所寫的五千字長篇不實指控信」，結果慘遭李靚蕾二度發文打臉。

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▲王力宏最新聲明道歉李靚蕾，但對於指控的事情完全沒有多做回應。（圖/王力宏臉書）
直至今（20）日中午12時許，王力宏發出聲明道歉，表示「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任，我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯，在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉，既已離婚，爭論過去種種已經無意義了，從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任」並且宣佈暫別演藝圈。

貼文一出，網友紛紛傻眼抓出疑點「等等....這是承認指控嗎？徐若瑄怎辦啊？」、「等一下啦，徐若瑄的事情你還沒解釋啊」、「你這樣道歉.....徐若瑄誰要幫他澄清」、「如果徐若瑄不是事實的話，麻煩請你自己或者前妻出來幫忙講話好嗎，人家如果沒做幹嘛捲進你們的婚姻啊，有夠衰」、「......如果徐若瑄不是那個人妻，請你們夫妻幫忙澄清好嗎？這是什麼道歉文，什麼事情都沒解釋，是默認還怎樣？」、「現在最尷尬的是徐若瑄好嗎.....」。

▲藝人范瑋琪（左起）、黑人、徐若瑄、王力宏和陳子鴻聚會，但因為王力宏仍在7天自主健康管理而變調。(圖／翻攝自徐若瑄IG)
▲徐若瑄、王力宏一行人先前因違反防疫規定聚餐，被影射為李靚蕾爆料的對象，徐若瑄本人也澄清「自己絕無對不起先生」。(圖／翻攝自徐若瑄IG)
回顧幾天前，李靚蕾爆料的長文中，就提及王力宏的一個已婚的人妻也是砲友，甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會，雖未直接點名，但也因此讓徐若瑄遭到影射中槍，事後，徐若瑄也發出聲明澄清「我絕對沒有踰矩對不起我先生」並要求王力宏本人儘速出來化解講清楚，不要因為個人私事，殃及友人；結果王力宏一連兩篇聲明稿中，既沒有承認李靚蕾的指控，也沒有否認，讓徐若瑄的處境現在相當尷尬，掀起討論。（編輯：張嘉哲）

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