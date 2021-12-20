外送員看訂購明細「秒轉單」！網見內容批：真的太難了
近年來外送平台崛起，只要輕鬆在家用手機點一點，想購買的物品就會迅速地送到家。而這些外送員每天穿梭在大街小巷，有時也會接到一些讓人難以處裡的定訂單，日前一名網友就在社團表示自己接到一張訂單，但是看了明細之後決定馬上放棄，網友看了也直呼：「太沒同理心了！」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 13:54:22
原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》貼出一張訂單截圖，裡面全都是各種大小不一的「瓶裝礦泉水」，其中超過5000ml以上的就有4桶，其他還有600ml的8瓶、800ml的2瓶、850ml的4瓶，讓原PO看了非常傻眼也不解，最後只好寫下：「抱歉了老闆，我決定轉給其他勇者為您服務」。
不少網友看了訂單內容都狂搖頭：「他家是停水了嗎」、「比瓦斯還難送」、「會這樣訂的應該是又窮又自私的樓梯仔」、「37.8公斤，加上包裝算38公斤起，讓它飛XD」、「我好奇的點是他味丹、統一、悅氏、泰山各一是怎樣，是要拍片盲測哪一牌的比較好喝嗎？」、「下這種單的腦袋在想啥 機車怎麼載」、「這等級不夠千萬不要亂出門打王」、「這種單最討厭⋯⋯通常這種客人大多不會給小費，自己都不願意去買了就用訂的，搞不好還要爬的五樓以上」。
另外也有一名過來人表示接過類似的訂單：「類似這種我真的接過欸！5-6桶6000ml，已經即將到定點，但突然訂單資訊不見，詢問派單後說該客人取消，要我再扛著這5-6桶回去…心得就是只有X而已…」。（編輯：陳珮瑜）