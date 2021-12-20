蕾神重鎚2擊逼出王力宏！道歉「這句」藏玄機 網看懂了
王力宏在昨19日發出聲明之後，表明日後將會一一解釋對於前妻李靚蕾的種種指控，不料，李靚蕾先是在20日凌晨反擊之後，在上午10時40分再度發文，直逼問王力宏敢不敢承認有「召妓」、「約砲」等等，結果中午12時許，王力宏突然態度轉變發出聲明道歉，並透露「暫別演藝圈」，讓網友全部錯愕。
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 13:40:18
王力宏在道歉文中寫下「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任，我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯，在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉，既已離婚，爭論過去種種已經無意義了，從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任」並且將暫停演藝圈的工作，專心陪伴小孩及父母。
而該聲明曝光後，由於並未解釋李靚蕾爆料王力宏召妓、約砲等控訴，在PTT及各大論壇引起廣大迴響，有網友以「道歉了！所以李靚蕾講的都是真的？」為題發文「所以李靚蕾講的都是真的嗎？不戴套、各個城市都有炮友、召妓這些，甚至是被家庭冷暴力等等，是不是也是真的啊？力宏啊......」。
貼文一出，網友紛紛回應「聰明人都看得懂道歉文吧.....」、「昨晚發文要戰，李靚蕾一連串直接當場拋球，接不住就道歉啊，不然呢」、「完全輸爛，沒辦法反駁就只能招了啊，一開始就認錯就好了」、「不再做任何解釋跟辯解，這句大家都能懂吧」、「蕾神最後一篇太猛了＝＝根本沒辦法招架」、「蕾神最後一錘太重....」、「怎麼贏？王力宏放一句話就被打一次臉，蕾神的證據藏得太多太深了」、「王力宏兩次聲明都被打臉，最後兩鎚更重，只好不解釋了」。（編輯：張嘉哲）