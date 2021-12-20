王力宏道歉暫別演藝圈！陸網「10字」神解 70萬人猛按讚
王力宏在昨19日發出聲明之後，表明日後將會一一解釋對於前妻李靚蕾的種種指控，不料，李靚蕾先是在20日凌晨反擊之後，在上午10時40分再度發文，直逼問王力宏敢不敢承認有「召妓」、「約砲」等等，結果中午12時許，王力宏突然態度轉變發出聲明道歉，同時在臉書及微博都發上文章，結果引起大陸網友四百多萬人觀看，其中一名網友神解翻譯，以10字解說道歉文，竟獲得逼近70萬人的點讚數。
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 14:39:48
王力宏在19日深夜發表聲明當中，依舊指控李靚蕾逼婚、並且要求鉅額贍養費等等，但對於約砲人妻、召妓都尚無回應，並在文末寫下「最後，我的文筆表達沒有靚蕾好，但如我前面所提，我會再一一回應她所寫的五千字長篇不實指控信」，結果慘遭李靚蕾二度發文打臉。
隨後王力宏便發出聲明道歉，表示「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任，我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯，在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉，既已離婚，爭論過去種種已經無意義了，從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任」並且宣佈暫別演藝圈。
而不僅在臉書的貼文被台灣網友塞爆以外，微博更吸引超過440萬人觀看點讚，其中一名網友認為王力宏整篇道歉文的重點就是「不敢犟（音同「降」，意旨頂嘴、強辯）嘴了，求妳别錘了」，結果該評論吸引逼近70萬人點讚，也有不少大陸網友表示「有些王粉也很搞笑，離婚不要錢要幹嘛，難不成要他的簽名專輯？」、「突然又變靚蕾，真的是很會變」、「一開始道歉就好了立宏.....QQ」。（編輯：張嘉哲）