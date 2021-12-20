李靚蕾狠錘王力宏約妹內幕！狗仔爆出「韓網襪妹」真面目
王力宏日前遭到前妻李靚蕾毀滅式爆料，指出婚內召妓、約砲等等，雖然王力宏於19日首發聲，表示自己並未對感情不忠，但李靚蕾依舊繼續砸重錘王力宏的「約妹內幕」，表示他之前在婚前召妓韓國網襪妹等等，，逼得王力宏在今（20）日中午發聲道歉。而有亞洲跟拍一哥封號的狗仔小葛，日前上節目時，也秀出當年自己拍到韓國網襪妹的照片，與李靚蕾的爆料如出一徹。
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 15:08:13
李靚蕾在今（20）日上午再發長文控訴王力宏，直球對決詢問「現在有那麼多證據、人證、物證指向你有招妓行為，針對這個問題，請問你承不承認？例如你婚前招妓韓國網襪妹，和管理員說你很常邀約不同女子到家中，美國酒店/馬來西亞招妓等？請問你是否承認，你從婚前就有跟很多不同的朋友有約砲的習慣，甚至有劈腿的事實？」
而資深狗仔小葛日前上節目《超錢新聞》時就透露「2012年底就有收到線報，表明王力宏男女關係複雜，結果一進入調查，發現自己成了第一個查出王力宏召妓的狗仔，當時候該名韓籍網襪妹也以英文受訪承認，共處對象很高，是一名年輕人，與李靚蕾所描述的韓籍網襪妹特徵相同」。
小葛還加碼爆料「這還並非第一人，過去也曾經發現過一位中年婦女找過王力宏，而且進出屋內的時間也只有一小時，還剛好都是王力宏沒有工作的時候，這層關係內幕難免令人有遐想」。而對於前妻李靚蕾的追問，王力宏稍早發布聲明透露「我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯」也宣告將暫時退出演藝圈事業。（編輯：張嘉哲）