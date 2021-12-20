戰鬥民族日常？老虎趴洗手台喝水 清潔阿姨淡定陪聊天
俄羅斯民族的心臟真的有夠強大！一名網友在網路上分享一段影片，一隻大老虎正在公共廁所的洗手台前喝水，而一旁有一位清潔阿姨不但沒有被嚇壞，反而淡定地陪聊天繼續做自己的工作，網友看了都忍不住驚呼：「阿姨真的超狂！」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 15:57:55
原來這名分享影片的網友是來自莫斯科的男子Mikhail Zaretsky，他非常熱愛貓科動物，某次發現一些老虎在馬戲團受虐以及當成黑市交易物品時，他開始萌生念頭想盡辦法救援牠們，後來也將自己的家改造成老虎康復中心，專門收留受虐的大貓，以及一些被媽媽拒絕的小老虎。對於Mikhail來說，一開始只是對牠們有興趣，但是越了解牠們之後越想傾自己的所有力量去幫助牠們。因此也創立IG帳號「mihail_tiger」，希望能讓大家對這些大貓有更多的認識。
這天Mikhail帶其中一隻老虎「Chanelka」外出，Chanelka口渴因此Mikhail帶牠到公廁的洗手台上喝水，沒想到剛好遇見一位清潔阿姨正在工作，但是她並沒有因此而嚇到，反而是淡定地在一旁一邊做著自己的工作，一邊與Mikhail聊天，彷彿身旁的Chanelka只是一隻「大橘貓」，讓一旁的Mikhail也忍不住表示：「我們清潔阿姨有夠冷靜！難道她了解Chanelka的個性嗎？」！
網友看了影片都直呼：「在戰鬥民族眼中，這只是花貓」、「習慣就好.....俄羅斯人養什麼都會特別大，比阿嬤還厲害」、「俄羅斯的東西不是都特別大嗎？這是貓咪沒有錯吧？如果是腦斧的話應該是更大XD」、「阿姨：你敢把水滴出來試試看老娘擦的很辛苦，大貓（汗顏）」、「阿姨是有見過世面的人」、「阿姨表示：這不就是橘貓嗎？」這裡補充一下，Mikhail是有受過特殊訓練才能飼養這些需要受保護的老虎，畢竟老虎是猛禽，不適合當寵物飼養，大家可別覺得好玩而輕易嘗試喔！現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）