狗狗陪嬤務農！陽光曬肚太刺眼 牠狂打瞌睡：不想努力了
是不是該充電一下啦？寵物總是有一種能帶給人開心的氣息，如果工作時也有毛小孩陪伴，想必做起事來一定會更加開心。日本一名推主日前分享一組照片，只見一位阿嬤帶著一隻小狗正在工作，但是狗狗卻因為被陽光曬得暖呼呼，昏昏欲睡不僅眼睛睜不開，身體也軟軟的即將不支倒地，網友看了都忍不住笑說：「牠不想努力了！」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 18:01:43
原來這隻可愛的狗狗叫做「Koko-chan」，是這位務農阿嬤飼養的狗狗，阿嬤不管走到哪裡，都會隨時帶著Koko，有時甚至將牠放在推車裡工作。這天阿嬤採收好番薯，趁著天氣晴朗時準備拿到屋外清洗，不料Koko似乎因為被陽光曬得暖呼呼的，竟然開始昏昏欲睡，不僅眼睛都睜不開，兩腿也開始無力，雖然阿嬤笑著支撐牠，但是牠還是敵不過睡魔、不支倒地啦！
推主@chiwarwar將照片分享在網路上，短短幾天就累積超過8.8萬人次按讚分享，許多網友都忍不住笑說：「肚皮也要曬乾啦」、「放棄和睡神抵抗了」、「狗狗：本汪不想努力了」、「好像在跟阿嬤跳舞，只是這舞伴眼睛睜不開」、「怎麼那麼睏啦」、「老人與毛小孩的畫面最讓人療癒」。（編輯：陳珮瑜）