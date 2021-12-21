台灣難甩「血汗漁工」臭名！應儘速推動C188公約國內法化

》《四方報》報導，台灣對外籍漁工勞動條件保障不足，更多次因強迫勞動、人口販運等事件遭國際組織點名，2020年被美國勞動部列入「童工及強迫勞動製品」的黑名單，今年也被美國國家海洋暨大氣總署列入IUU名單，過去更曾遭歐盟黃牌警告，讓台灣漁業長期以來的人權問題受到國際關注，有損國際形象。關心外籍漁工議題的立法委員賴香伶向《四方報》表示，漁工人權保障目前並沒有被政府當作核心問題處理，再這樣惡名昭彰下去未來恐怕沒人要做，會是一個雙輸的結果。
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賴香伶表示，這幾年台灣因「血汗漁工」事件被多次點名，但即使被歐盟、美國國務院點名，行政院都是導向研議技術性方案來回應國際，這種治標不治本的處理方式，不是在人權上被指責時應有的態度。她指出，政府應該從根本去檢討漁工聘雇關係和契約訂立的源頭問題。賴香伶強調，「很多我們在人權上被指責的問題源自一開始漁工在海外簽訂契約時，契約內容就已經是對勞工嚴重不利」。此外，針對權宜船部分，賴香伶也指出，這涉及到船艙空間規格重訂的問題，如果不調整，一盤查就會被發現問題，這部分需要漁業署去提案規劃。
賴香伶指出，包括漁業署、勞動部等機關在討論漁工問題時，都會針對漁工的工作起居環境、工時、身體負荷程度、膳食等改善面向來做探討，但她質疑，「其實只要把國際勞工組織（ILO）第188 號漁業工作公約（C188）國內法化，這些東西不就都能推動了嗎？但是法律卻一直沒有通過」。她指出，缺乏這個上位法，就導致各部門在政策執行的力道上不足，權益改善推動緩慢。
她表示，台灣公部門過去在人權議題上常常是「有概念但缺乏執行面」，一直到這幾年才開始有各種公約形式的國內法出現，例如兩公約就是馬英九時代才開始有的概念；而針對 ILO（國際勞工組織）的強迫勞動指標，雖然政府一直期待能實現指標的價值觀，但在執行面上一直不夠有力度。賴香伶直言，台灣要跟國際接軌、加入CPTPP，不能只考慮經濟和文化層面，勞動權益也要跟上國際標準，包括台灣現在工時全球第四高、漁工勞權保障等問題，都需要有所檢討改善，才能在國際立足。
目前，行政院人權小組已經責成勞動部研議C188公約的國內法化，賴香伶表示，未來勞動部提出相關計畫，自己都會在國會全力協助推動，「我們一路上都靠東南亞勞工來幫我們做很辛苦的工作，再不改善、這樣惡名昭彰下去，以後恐怕沒人要做，這會是一個雙輸結果」。