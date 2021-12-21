王力宏還沒輸？資深公關曝「神招」完封李靚蕾 陸網全愣
王力宏與李靚蕾的婚姻破局之後，前妻李靚蕾毀滅式爆料延燒整整三天，而王力宏終於在20日中午做出回應道歉，宣告暫別演藝圈，就連大陸官媒也多次出聲痛批「失德藝人必須涼」。對此，在大陸西南財經大學擔任廣告學導師的網紅「煙花妹妹」，早在王力宏發出道歉聲明前，就提出一招可以挽救的方法，引發大陸網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-21 06:41:58
王力宏20日上午發出聲明表示，「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任，我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯，在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉，既已離婚，爭論過去種種已經無意義了，從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任」並且宣佈暫別演藝圈。
不過，身為資深公關人員的煙花妹妹，20日清晨在微博發文寫下對「王力宏公關危機」的看法「其實王力宏與其詞不達意的說那麼多廢話，不如就回應一句話『我這7年最大的痛苦以及導致我們婚姻破滅的原因是，李靚蕾是台獨。而我，是龍的傳人』」一語戳到最敏感的話題。
貼文一出，引起兩派大陸網友掀戰，有人認為「真的算妳狠啊」、「王力宏的公關團隊真的需要您」、「微博真是很多人才」；不過也有人表示「拿國家的主權開玩笑，你有什麼能證明李靚蕾是台獨？」、「笑死人，婚姻人設崩壞兩回事，在被爆出那些事情後，台獨跟不台獨重要嗎？」、「王力宏是美國人吧.....提油救火這是」。（編輯：張嘉哲）