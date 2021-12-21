今「冬至」全台有雨！聖誕節急凍　氣溫恐低於10度　

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吳德榮說，今晨因雲多、無「輻射冷卻」作用，低溫明顯回升，截至4：43平地最低氣溫為新竹(關西鎮)的14.9度；各地區平地最低氣溫則在16度左右：北部(新北鶯歌區、桃園大溪區)15.9度，中部(嘉義民雄鄉)15.6度，南部(高雄田寮區)15.9度，東部(花蓮萬榮鄉)15.8度。台北(南港區)16.3度。(再降請自行更新)
吳德榮說，今天原「雷伊」殘餘的水氣為各地帶來降雨、局部地區有較大雨勢，各地區氣溫：北部16至23度，中部16至24度，南部16至25度，東部16至24度。
吳德榮指出，明(22)日水氣東移，北部、東半部仍有局部雨，北台濕涼；其他地區天氣好轉；週四(23日)北部、東半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲時晴；週五(24日)白天西半部多雲時晴，東半部有局部短暫雨的機率。
吳德榮表示，週五晚東北季風漸增強，北台轉雨；週六（25日）強冷空氣南下，氣溫驟降，愈晚愈冷；下週日、一（26、27日）氣溫降至最低。而這波冷空氣的強度，各國模式最新(20日20時)模擬，皆為入冬以來最強的一波，並跨過「強烈大陸冷氣團」(氣象局≦12度)門檻，美(GFS)、日(JMA)模式甚至於達「寒流」(氣象局≦10度)的強度；不過，終究是6、7天後的模擬，各國模式會如何調整？仍不確定，應繼續觀察。（編輯：孫唯容）