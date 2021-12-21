王力宏道歉文爆抄襲！網笑：記得要給錢 釣出當事人神回
王力宏面對前妻李靚蕾砲火連連之後，20日中午發出聲明道歉，向社會大眾、李靚蕾、父母以及小孩們致歉，並且宣布暫退演藝圈事業。不過，卻被發現，該道歉文疑似「參考」其他網友的留言撰寫，讓不少網友笑稱調侃「記得給公關費」，而後來更釣出當事人親自回應。
編輯中心/綜合報導
2021-12-21 06:56:30
王力宏20日上午發出聲明表示「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任，我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯，在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉，既已離婚，爭論過去種種已經無意義了，從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任」並且宣佈暫別演藝圈。
結果該篇文章被發現疑似「參考」其他網友留言撰寫，曬出先前其他網友建議王力宏道歉聲明內容，包括「未來會盡父親應盡的責任」、「都是我一個人的責任」、「暫停演藝工作修補家庭關係」等等，不少地方都十分相像，引起話題。
而一名男網友擷取老婆的留言截圖，在道歉文底下透露「我太太昨晚在你的文章下寫下這篇教你怎麼處理，結果今天可惜你先把原本的文章刪除了，不過現在這篇道歉文好像有參考我太太給你的處理方式，我們深感榮幸，倘若有各位公關公司覺得我太太的處理模式不錯，歡迎跟她聯繫」讓不少網友重新朝聖該樓留言，熱烈討論。（編輯：張嘉哲）