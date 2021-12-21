王力宏贍養費給11億算少！他給1.05兆 前妻秒變全球富豪
王力宏、李靚蕾毀滅式離婚引發全台灣民眾關注，王力宏也終於在20日上午發出聲明道歉，並宣佈暫別演藝圈。而雖然王力宏依舊沒有解釋自己是否有混亂的男女關係，但也在聲明中強調，會把4.8億「吾疆」豪宅要過戶給女方，加上他先前答應給李靚蕾的6.6億美國房產、股票，初估李靚蕾成功離婚後，可以獲得11.4億元。不過，王力宏這11億比照國際級人物來說其實並不算多。
編輯中心/綜合報導
2021-12-21 08:52:52
根據外媒《商業內幕》報導，過去不少富豪夫婦離婚，都支付了更貴的「天價分手費」，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）在2019年與妻子麥肯琪（MacKenzie Scott）結束長達26年的婚姻關係，當時麥肯琪獲得4%的亞馬遜股份，價值高達380億美元（約台幣1.05兆），一躍全球排名第三的女富豪。
而其次則是藝術品大亨威爾登斯坦（Alec Wildenstein），1999年和名媛喬斯林（Jocelyn Wildenstein）離婚後，給予38億美元的贍養費，不過前妻喬斯林拿到錢之後並未妥善利用，整天揮霍，最終在2018年宣告破產。
另外，其實比爾蓋茲（Bill Gates）作為首富榜的紅人，原先有機會打破貝佐斯的紀錄，5月傳出要與梅琳達（Melinda Gates）離婚後，被外界預估贍養費可能高達730億美元，創下紀錄，但因為兩人有簽署婚前協議書，最後雙方都不需負擔任何贍養費，因此至今貝佐斯「最貴分手費」的紀錄仍然沒被打破。（編輯：張嘉哲）