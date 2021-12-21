麥當勞漲價一個月！他愣「掉入陷阱」 老饕認了：擋不住
麥當勞憑藉著獨特的薯條風味以及時不時推出新菜色，深受不少人喜愛，而在上個月中下旬宣布漲價後，依舊不受影響，買氣依舊非常熱。近日，就有網友分享自己去買麥當勞時，一回家才發現越想越不對勁，其原因曝光後，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-12-21 09:19:08
原PO在臉書社團「麥當勞速食餐廳討論區」貼文指出「最近加一元多一件的雞塊真的好讚，但昨天買回家吃之後，越想越不對勁！從漲價之後的一個月我已經去麥當勞5次了＝＝幅度遠超過以前吃麥當勞的頻率....都是優惠券害的啦！」
貼文一出，網友紛紛回應「靠！我也吃四次了，不知不覺」、「....被你一說我也吃三次了，我很少一個月吃三次麥當勞」、「雞塊+1元多一件太香了，真的擋不住」、「不過優惠快沒了，今天再去買一組壓壓驚」、「真的秒懂XD結果漲價之後生意更好」、「其實不點那些很貴的，麥當勞價格還能接受啦，還有雞塊+1元多一件真的蠻佛的，雖然這樣點一點也要兩百」。
事實上，這個優惠活動即是麥當勞在11月中下旬宣布漲價之後所推出，連續35天推出多款餐點優惠，包括單點麥克雞塊加一元多一份、冰炫風加一元多一件等等超值優惠，民眾只要出示官網上的優惠券就能使用，不過折扣僅到12月28日，要搶優惠的民眾可別錯過囉！（編輯：張嘉哲）