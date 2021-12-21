識破口音！四叉貓匯1元+15元手續費　整到詐騙還救4人

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隨後詐騙集團請「花旗銀行客服」主動回撥給四叉貓，連電話號碼也虛擬成花旗客服的電話，「偽。花旗客服人員」請四叉貓去郵局提款機，按照指示操作，就可以解除設定。
四叉貓為了成功整到詐騙集團，真的跑去提款機前，一步一步的操作，還讓詐騙聽到提款機的語音，真的以為他上當，等到要輸入帳號時，，他故意輸入的很慢再刻意的說：「０...１...１...０...０......然後是？.......呀～輸入太慢要重新來了！」還把手機靠近提款機喇叭，讓他聽到語音「請重新操作」的聲音。
四叉貓用同樣的梗，連續玩詐騙集團3次，玩到「偽。花旗客服人員」脾氣都起來了，他說：「先生，麻煩您確認帳號快一點好嗎？您這樣我們很困擾的（不爽）」。
後來四叉貓匯給詐騙集團1元，還跑到警局報案，由於他匯款1元，再加上15元手續費，總共告知警察說被電話詐騙了16元，警方雖然傻眼，但還是受理報案，幫他做筆錄外，馬上就把詐騙帳號凍結起來。
四叉貓說，數星期後，自己接到警察的來電，說感謝他有即時報案，讓後續幾個受害者沒有成功的把錢匯款出去這樣，不過警察也很誠實的告訴他，詐騙集團都在大陸，抓到的機率十分渺茫，多年後抓到車手自己才收到判決書，那個帳戶總共有四名受害者，有的是買手機被騙，有的是買電視被騙，被騙金額都在幾萬元之間，「我損失16元是最輕微的」。
四叉貓也解釋，有些詐騙電話來自國外，他們可以自行設定電話號碼結尾，舉例詐騙電話可以設定成146313168448「0225768000」，由於早期手機銀幕顯示來電號碼的空間不夠長，所以只會看到「0225768000」的部分，就會顯示成花旗客服電話，因此很多人會受騙上當。（編輯：孫唯容）