感謝力宏！昔「渣男代表」大翻盤 男星福從天降被讚爆
王力宏與李靚蕾在網路上隔空交火數日，最後在昨（20）日中午，王發表道歉聲明表示「不再做任何解釋和辯解」、「既已離婚，爭論過去種種已毫無意義」，可道歉內容網友並不買單，仍製作許多王相關「渣男梗圖」，歷年來有故事的男星也被一一翻出，曾深陷不雅照事件的陳冠希，卻因這次風波風評大逆轉，眾人全讚：「冠希哥才是真男人！冠希沒有錯！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-21 10:38:37
王力宏、李靚蕾事件燃燒全網，藉此風波眾人翻出以往被稱為「渣」的男星，將其故事一一傳唱，可其中曾深陷不雅照事件的陳冠希，卻反因這次事件輿論大翻盤。就有原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，認為當時不雅照事件陳冠希並無犯錯，但他仍一肩扛起、挺身向眾女主角道歉，讓原PO大讚「冠希真男人啦！RESPECT！別再把冠希跟一堆渣放在一起做梗圖！」
貼文發出後網友們紛紛附和「冠C哥才是真男人！被害還要認錯承擔，直接退出娛樂圈。反觀那些偷吃、劈腿多人人妻、還有未成年的，一個個都想避風頭再復出，人不要臉真的天下無敵」、「他只是不小心把在一起過的女星慾照外流，而且是別人外流⋯他其實也沒有怎麼樣⋯現在這樣看來他真的不屬於渣男那區。」、「真的啊！他是被陷害的，那張圖根本不應該有他」、「冠希沒錯，錯的是維修電腦那個人」、「突然發現相較之下，他好多了，他是被害人，然後出來道歉，最後退出演藝圈，果然是說到做到！」。
今年已滿40歲的陳冠希確實退出演藝圈，在與愛妻生下女兒後已轉為新好男人形象，常於IG中分享一家人的溫馨互動，也成為他現今翻轉輿論的關鍵「而且婚後顧家寵女……」、「冠C真的太衰了當時，但他現在卻是愛家愛妻的女兒奴」。 （編輯：李惠婷）