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冬至轉運好時機！「3秘訣」增補陽氣　匯聚開運正能量

▲湯鎮瑋老師分享，冬至時的3招開運秘訣。（示意圖／取自Shutterstock）
▲湯鎮瑋老師分享，冬至時的3招開運秘訣。（示意圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2021-12-21 11:02:35

今日冬至來臨，不少民眾會來碗熱呼呼的湯圓象徵圓滿好運！而說到冬至除了吃湯圓外，更是轉運的好時機，命理專家湯鎮瑋老師就分享了以下3招轉運秘訣，讓大家匯聚好運，越來越順遂通達！

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▲吉將迎來2022年！虎年生肖運勢Top3，這兩位整年都有吉星加持。（圖／取自pixabay）
▲冬至增補陽氣，可以養生更有助於聚集正能量，讓自己的壞運氣一掃而空。（圖／取自pixabay）
「千載昌期，一陽嘉節，四方交泰，萬物昭甦！」在傳統陰陽五行理論中，日照多而白晝長是為陽，因此冬至是陰消陽長轉化的關鍵節氣，乃陽氣開始逐漸旺盛之始；在民間也有「冬至大如年」、「冬至大似年」的俗諺，意指冬至的禮俗隆重如同新年，而冬至更是中醫養生的重要節點，於此節氣增補陽氣，不僅可以養生，更有助匯聚正能量開運！

一、吃湯圓，好運大團圓！

在臺灣冬至幾乎都有吃湯圓的習俗，湯圓有圓滿、促進人與人關係的意義，其顏色依五行屬性也有妙用，白色代表避邪，紅色代表喜氣，紅湯圓、白湯圓都要吃，因為這樣叫做陰陽兩全，象徵富貴齊全。此外，要先吃鹹湯圓、再吃甜湯圓，表示所有的運勢將苦盡甘來，越來越順遂通達！

二、新碗裝新水，好運如新

冬至準備新碗裝新水，所謂新水是指當天最先從水龍頭打開來的水（如果家中一早有人已經用水沖馬桶、洗臉就不叫做新水），用手指蘸水在住家四周灑淨，灑的時候口中可念誦六字真言「唵嘛呢叭彌吽」直到碗中的新水淨灑完畢，迎接煥然一新的好運。同時在家中播放愉悅喜氣的音樂，在玄關處擺一盆香水百合，增添家中的吉祥氣息，讓家中保持燈火通明直到過了子時（晚上十一點），象徵錦上添花、照亮前景！

三、冬至坐北接財氣

準備81枚一元硬幣（先用滾水煮泡放涼後使用）及一張紅紙，每9枚硬幣排成一排、總共9排，整齊地貼在紅紙上，再將其放在床舖下靠近北方的位置來旺財運！或是在冬至當天，將椅子移往住家或辦公室的北方坐一陣子，吸取北方磁場的能量，增加自身元氣。另外也可將枸杞放入茶壺加水煮沸，記得煮沸過程中將壺嘴朝向北方，用冒出來的蒸氣蒸臉，象徵去除穢氣，並於煮開後將茶壺蓋掀開，再次以冒出的蒸氣來蒸臉，並將枸杞水喝下即可。（編輯：鍾怡婷）

【本文內容由【人類智庫】授權提供，版權所有，非經授權不許轉載】

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