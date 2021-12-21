冬至轉運好時機！「3秘訣」增補陽氣　匯聚開運正能量

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一、吃湯圓，好運大團圓！
在臺灣冬至幾乎都有吃湯圓的習俗，湯圓有圓滿、促進人與人關係的意義，其顏色依五行屬性也有妙用，白色代表避邪，紅色代表喜氣，紅湯圓、白湯圓都要吃，因為這樣叫做陰陽兩全，象徵富貴齊全。此外，要先吃鹹湯圓、再吃甜湯圓，表示所有的運勢將苦盡甘來，越來越順遂通達！
二、新碗裝新水，好運如新
冬至準備新碗裝新水，所謂新水是指當天最先從水龍頭打開來的水（如果家中一早有人已經用水沖馬桶、洗臉就不叫做新水），用手指蘸水在住家四周灑淨，灑的時候口中可念誦六字真言「唵嘛呢叭彌吽」直到碗中的新水淨灑完畢，迎接煥然一新的好運。同時在家中播放愉悅喜氣的音樂，在玄關處擺一盆香水百合，增添家中的吉祥氣息，讓家中保持燈火通明直到過了子時（晚上十一點），象徵錦上添花、照亮前景！
三、冬至坐北接財氣
準備81枚一元硬幣（先用滾水煮泡放涼後使用）及一張紅紙，每9枚硬幣排成一排、總共9排，整齊地貼在紅紙上，再將其放在床舖下靠近北方的位置來旺財運！或是在冬至當天，將椅子移往住家或辦公室的北方坐一陣子，吸取北方磁場的能量，增加自身元氣。另外也可將枸杞放入茶壺加水煮沸，記得煮沸過程中將壺嘴朝向北方，用冒出來的蒸氣蒸臉，象徵去除穢氣，並於煮開後將茶壺蓋掀開，再次以冒出的蒸氣來蒸臉，並將枸杞水喝下即可。（編輯：鍾怡婷）
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