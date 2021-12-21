不用煮的！鹹湯圓「1吃法」驚呆老饕 被狂讚：整盤嗑光
今（21）日正是冬至，不少人除了祭祖習俗外，也準備了湯圓要來過節，不過除了水煮外，還有網友分享用「煎」的方式來料理湯圓，不但外皮酥脆還帶有嚼勁，焦香味道更是讓湯圓更加美味，讓他直呼：「你們一定要試試看！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-21 13:05:24
該名網友昨日在臉書社團「家常菜」中貼文，他表示冬至家家戶戶都會出現湯圓料理，大部分人都會用水煮方式，不過其實用「煎」的方式也非常美味，還特別提醒秘訣在「一定要壓扁」，否則內餡恐怕會大噴發，「鹹湯圓用煎的好好吃，你們一定要試試看」。
貼文一出，網友紛紛留言，「超特別」、「甜的用煎的也好好吃」、「第一次知道這種吃法，感謝分享」、「好特別，看起來好美味」、「好有創意」、「好吃！我家也會這樣吃」、「好特別的料理方式」、「冰箱正好一盒，這週來試」。
另外，也有貼心的網友分享做法，「剛才在IG上看到有人也是煎湯圓，冷凍不用退冰，用一點油煎一下後，倒入一些水後蓋蓋子悶3分鐘左右，打開蓋子將湯圓翻面，這時才把湯圓壓扁，這樣湯圓就不會破，2面都煎的恰恰後就可以起鍋，我自己沒試過，但感覺像煎煎餃的概念」。（編輯：賴禹妡）