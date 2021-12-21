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1個月急速衰老！金正恩面容憔悴　專家：恐像父親腦中風

▲金正恩17日出席父親金正日的逝世10週年悼念活動時，看起來憔悴、蒼老，與一個月前模樣判若兩人。（圖／翻自《朝鮮日報》）
▲金正恩17日出席父親金正日的逝世10週年悼念活動時，看起來憔悴、蒼老，與一個月前模樣判若兩人。（圖／翻自《朝鮮日報》）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-12-21 13:23:35

北韓領導人金正恩的健康狀況一直是外界關注焦點，近來他再度被質疑身體健康出現異常。金正恩本月17日出席父親、已故領袖金正日辭世10周年的悼念活動，但外媒透過北韓官媒的鏡頭，發現與月初神清氣爽的樣貌相比，金正恩外貌出現了巨大的變化，不僅臉色暗沉，面容十分憔悴，甚至還出現深深皺紋，露出了蒼老姿態。還有專家推測，金正恩可能罹患家族疾病，未來還可能腦中風。

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綜合外媒報導，金正恩17日前往平壤錦繡山太陽宮，悼念父親金正日逝世10週年。他穿著皮衣參加追悼大會。金正恩出生於1984年，今年37歲，不過他這次現身，卻讓外界覺得他「看起來不像30多歲」。

只見從北韓中央電視台釋出的畫面，金正恩看上去臉頰肉下垂，尤其以嘴角跟下巴的地方最為明顯，眼前也不如往常犀利，看起來有些無神且滿臉倦容。金正恩上月16日前往三池淵市視察時，身穿同一件黑色皮衣時，當時看上去面容豐潤、容光煥發，與這次在追悼大會的樣貌相比大相徑庭。

▲金正恩在攝氏零下的溫度只穿著單薄的皮大衣，沒有戴圍巾和帽子。（圖／翻自《朝鮮日報》）
▲金正恩在攝氏零下的溫度只穿著單薄的皮大衣，沒有戴圍巾和帽子。（圖／翻自《朝鮮日報》）
金正恩喜歡抽煙，時常能看見他在部隊、工廠等地方抽菸的樣子，他也常常喝酒。美國海軍研究中心（CNA）北韓問題專家高斯（Ken Gause）指出，金正恩的爺爺金日成均死於心肌梗塞，父親金正日在罹患腦中風後也因心肌梗塞死亡，因此金正恩未來恐怕也像父親一樣有腦中風的風險。

金正恩健康又出狀況的傳聞不斷傳出，不過也有人認為是受到嚴寒天氣影響，17日北韓發布了嚴寒和強風預警，平壤當天早上最低溫為零下6度，白天的最高氣溫僅零下5度，體感溫度甚至只有零下20度。而金正恩當時沒有穿戴圍巾和帽子等防寒衣服，僅穿一件皮大衣在戶外待了大約一個小時。

有專家分析，因為金正恩的身體健康狀況長期以來與北韓內部局勢變化有關，一旦金正恩的健康狀況開始令人疑慮，恐怕會直接牽動內部權力局勢變化、兩韓關係、朝鮮半島問題等。

先前韓國國家情報院曾推測，自2012年8月起金正恩的體重約為90公斤，但到了去年，體重已經增至140公斤。韓國《首爾新聞》報導指出，金正恩從今年7月起陸續減了20公斤，持續追求「更健康」的體重。

▲北韓最高領導人金正恩的皮衣造型，在民間掀起一波模仿潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲金正恩11月16日視察三池淵市城建工程第三期施工現場並進行指導，當時他顯得神采奕奕，容光煥發。（圖／美聯社／達志影像）

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