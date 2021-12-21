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冬至爽煮湯圓！女見半包「皮全破」秒愣　婆媽1招神還原

▲原PO在超市買湯圓之後，發現一半以上都裂開了。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」）
▲原PO在超市買湯圓之後，發現一半以上都裂開了。（圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」）

編輯中心/綜合報導

2021-12-21 15:27:49

今（21）日迎來一年一度的冬至，不少家庭準備煮湯圓一起來過節，不過就有一名網友表示，他從超市買了三個口味的湯圓，回家發現抹茶口味竟一半以上都裂開了，導致煮出來的成品既不美觀又不美味，貼文曝光後，有網友建議「這個手沾點水，抹一下就復原了」，還有網友分享「用起酥皮包起來放烤箱烤，外酥內軟還爆漿，超好吃」。 

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該名網友昨（20）日在臉書「我愛全聯-好物老實說」中貼文，他表示到超市買了三種口味的包餡小湯圓，沒想到抹茶口味的一打開包裝，一半以上的湯圓都裂開了，讓他無奈嘆：「只能煮一鍋抹茶湯底的湯圓！」 

▲營養師高敏敏分享了「冬至湯圓」的熱量排行榜，把每一顆湯圓的熱量、糖量、鈉量都標示出來，快來一起看看哪種口味熱量最高吧。（示意圖／翻攝photoAC）
▲內行網友表示，遇到破裂的湯圓，可以沾水再搓一下即可復原。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文一出，網友紛紛留言，「放太久才會裂掉」、「凍太久才會這樣」、「這種會開口笑通常都是冷凍很久了才會裂開」、「冰太久了，就會這樣」、「冰太久造成的」、「冰太久會裂」、「這一定是店家太慢放進去冰，才會這樣」。 

另外，也有網友分享補救方法，「沾點水再搓一下就可以了，冷凍一定會裂」、「這個手沾點水，抹一下就復原了」、「這個可以修補呀，裂開的湯圓沾水去滾糯米粉，滾到把縫隙填滿即可」、「湯圓噴水買一包糯米粉滾一滾把裂開的地方補起來」、「用太白粉水抹在開口在煮的時候能封住內餡」。 

還有網友提供美味升級的秘方，「酥皮包一包，氣炸湯圓」、「用起酥皮包起來放烤箱烤，外酥內軟還爆漿，超好吃」、「應該直接買酥皮，包一包氣炸就好了」。（編輯：賴禹妡） 

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