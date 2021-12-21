王力宏形象大崩壞！黃明志發聲「揭內幕」：沒人是完美的

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黃明志在社群發文表示，每一位歌手在推出市場之前，經紀公司和唱片公司，都必須經過周密的設計和討論下創造「人設」，也就是「A&R」（Artist &Repertoire），而一旦被設計出來後，就會跟著歌手一輩子，甚至「連講話的內容和講話的方式，都要經過設計和演練」
而之所以需要創造A&R，是因為這些所謂「很假」的東西，都是社會大眾需要的，他更直言「世界很現實也很醜陋，大家都需要一個幻想中的完美偶像可以寄託」，除此之外，這也是廠商所需要的，因為可以幫助提升品牌的形象。所以當你做到了符合市場需求的A&R，公司和藝人就可以賺大錢。
但他也坦言，人不可能是完美的，「所以只要當明星犯錯了，應該說當他做了不符合大眾期待，或跟他原本的A&R矛盾的事情，被爆出來之後，他便會瞬間從神壇上掉下來，這就是大家所謂的『人設崩壞』」。
他更直接表示大家都心知肚明「每一個人都不是乾淨的，都有著自己的缺點，都有黑暗和醜陋的一面，只是大家不願意承認罷了，這世界其實也就只有『神』才會是完美的。」
而最後他更分享自身經歷，當在前經紀公司討論黃明志的「A&R」時，他提出「如果黃明志的『A&R』是一個在銀幕上粗言穢語比中指，寫的歌亂七八糟，腥膻色樣樣來，煙酒黃賭不拘，每天抱著大奶妹拍MV，沒事就罵政府。這樣是不是以後做什麼都不會有人設崩壞的問題了呢？錢賺少一點沒關係，不然以後會更痛苦。」
貼文發出後，引來大批網友認同，「能說真話的人不多了」、「你是真實人設的代表」。但也有網友認為王力宏不光是人設的問題，「人設可以崩壞，人格不行」、「不管人設如何，人的誠信是最基本的」。（編輯：鍾怡婷）