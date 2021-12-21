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面試被問「結婚沒」！她拒答怒閃人　網卻挺主管：很為難

▲面試官會提出各種問題，藉以了解求職者是否為公司所需的人才。(圖／擷取自pexels）
▲面試官會提出各種問題，藉以了解求職者是否為公司所需的人才。(圖／擷取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-21 17:26:41

面試官會提出各種問題，藉以了解求職者是否為公司所需的人才。不過就有位女網友憤怒表示，自己面試被主管問「結婚了沒」，但完整過程卻有不少網友力挺主管「他也很為難」。

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原PO在臉書《靠北老闆/主管2.0》上提到，前往新公司面試，主管卻突然開口問「妳結婚了嗎？」她則先委婉回應「我的個人私事不太方便說」。

沒想到主管下一秒又開口「沒辦法透露的話，這樣公司很難決定要不要錄取妳耶」。這段話立刻觸動原PO的地雷，「不好意思，我還有事情要辦，沒辦法繼續面試了，我先走了」，留下一臉傻眼的面試主管。

▲有位女網友面試被主管問「結婚了沒」，憤而離席。（圖／翻攝《靠北老闆/主管2.0》）
▲有位女網友面試被主管問「結婚了沒」，憤而離席。（圖／翻攝《靠北老闆/主管2.0》）
這段遭遇不禁讓原PO疑惑「該傻眼的是我才對吧，專挑單身女生當員工的公司誰敢待？女生在職場是不是容易吃虧？」

而貼文曝光後，卻有不少網友替主管講話「是否已婚的問題是人事表上必填的基本資料，面試官會想多了解這應該蠻正常的吧」、「太過敏感玻璃心這種人我也不敢用，結婚與否與職場本來就有相關聯⋯⋯一句話就走了，這樣的耐壓力也太差」、「為什麼結婚不能說？我要是公司主管也覺得妳怪」、「問有沒有男朋友是私事，有沒有結婚不算」、「我們公司反而專找已婚的欸，覺得比較穩定」、「主管應該也很為難」。

但也有一派人質疑「這問題是違法」、「主管補那句『這樣公司很難決定要不要錄取你』很危險」、「面試上這樣問有違法之嫌，大家都習慣成自然了」。

▲面試時若流露出自大、浮誇、優越的感覺，會讓人反感。（圖／擷取自pexels）
▲面試時有許多問題雖然稀鬆平常，但卻早已觸及違法邊緣。（圖／擷取自pexels）
事實上根據《就業服務法》第五條第一項規定「為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從其規定」，若違反則可處30萬元以上 150 萬元以下罰鍰（編輯：潘毅）

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