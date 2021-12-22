聖誕節懶得出門？學日本人在家吃炸雞 新口味「會飄雪」
日本人每到聖誕節必吃肯德基炸雞，這幾天將會連續下雨一直到聖誕節後，你是否也懶得出門還沒安排吃大餐？今年就學日本人在家聚餐吃炸雞吧！今年各家炸雞還推出楓糖奶香蒜味、辣味、韓式甘醬等超多調味，這款期間限定新口味竟然還會飄雪？網友分享「又甜又鹹」聞起來很香。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-12-22 09:50:00
台灣肯德基雖然不像日本有特製聖誕節套餐，但今年推出「奶油香蒜雪花脆雞」，將咔嗞咔嗞的美味炸雞外層，包裹著氣味誘人的奶油香蒜醬，再灑上酥脆的雪花，吃過的網友分享「又甜又鹹」聞起來很香。
被韓國網紅讚譽為在台「與韓國相同、最經典」的韓國最大連鎖炸雞品牌bb.q CHICKEN，睽違2年首次推出期間限定新口味「楓糖奶香蒜味炸雞」，以香甜濃郁的楓糖，搭配酥脆爽口的炸雞，一口咬下香濃奶油香氣與淡淡生蒜香，口感豐富。還可和香鹹濃郁「起司炸雞」與獨家口味「韓式甘醬炸雞」一起做搭配。
頂呱呱則在聖誕節前夕推出優惠，2021/12/22～2022/2/18，單人「歲末單饗餐」下殺73折，特價129元，提供原味炸雞x1+阿勇雞塊x5+甜甜包x2+35元飲品x1；雙人套餐「年終歡聚餐」下殺74折，特價239元。12/23(四)當天加碼販售原味炸雞+辣味雞翅，「五塊雞一日限定門市價只要179元」快閃活動（原價255元）。