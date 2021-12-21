速食漲價一人也要爽爽吃！「這家」吃雞最低73折守住荷包
今年美食餐飲狂漲，尤其大家最愛的速食更輪番宣告調整價格，沒想到小資族現在吃個飯也要算很精，一個人該怎麼爽爽吃？頂呱呱年終歲末推出兩波重磅活動，最低下殺73折，讓大家吃雞也能守住荷包，免驚破產。
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-21 18:25:11
2021/12/22～2022/2/18首波，推出限定單人及雙人套餐優惠，單人「歲末單饗餐」下殺73折，特價129元，提供原味炸雞x1+阿勇雞塊x5+甜甜包x2+35元飲品x1；雙人套餐「年終歡聚餐」下殺74折，特價239元，提供原味炸雞x1+薯球x1+甜甜包x2+原味雞腿x1+呱呱包x1+35元飲品x2。
12/23(四)當天還加碼販售「五塊雞一日限定門市價只要179元」快閃活動（原價255元），不僅有品牌獨家秘方醃漬的原味雞塊，連粉絲敲碗敲到爆的辣味雞翅，這次也一併納入五塊雞組合裡！雞塊平均一塊約36元，相當划算又有飽足感。（本活動全台頂呱呱門市及外送平台同步販售，外送平台價格220元，特殊活動優惠不接受電話及APP預約點餐，每人限購2份，各店數量有限售完為止）
第二波則與可口可樂合作，從明年元旦開始至2022/2/18，凡消費單點／任一套餐飲料選購可口可樂飲品，即可獲得一張刮刮卡，最大獎有機會獲得火鍋／煎烤兩用鍋（價值4,980元），還有頂呱呱買一送一優惠券、滿額折價券等獎品，一抽就中，快設鬧鐘記得來試手氣（刮刮卡各店數量有限送完為止）。