荷包哭哭！盤點2021漲價餐飲　阿堂鹹粥掀戰、欣葉獲力挺

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- 速食店
「肯德基」本月7日正式調漲部分餐點價格，包含13項主餐類餐點，單點價格範圍調整為3～10元，而個人套餐則漲價約5～10元。最受民眾喜愛的炸物類產品，炸雞單點將調升5元，套餐與XL套餐調幅10元；K酥雞翅與薯條調幅約2～5元；經典A餐、派對B餐的多人桶餐，算下來平均每塊雞調幅3元。
本土炸雞連鎖名店胖老爹預計12/16漲5元，創辦人古老闆無奈表示原物料漲價漲得太誇張，目前實際調幅雖未公布，但老闆承諾漲幅不會超過5元。
以三明治及沙拉為主打的「SUBWAY」，也表示因食材成本提高，將調漲29個餐品，漲幅最多7元，不超過3%。漲價主要餐點為香烤雞肉、照燒雞肉、厚切嫩牛等5種口味的6吋、12吋潛艇堡及沙拉價格，但鮪魚及蛋沙拉口味6吋潛艇堡及沙拉則會調降價格。
- 連鎖餐廳
「吉野家」先是日本方面宣布7年來的首次漲價後，台灣證實跟進調漲價格，所有單點丼飯類餐點價格貴上10元，其他套餐類與副餐都維持原本的價格。這波漲幅最高的品項為小豚朝食，達13.3％，牛丼則在4.3％～9.1％之間。平均漲幅為7％。
日本人氣壽喜燒「Mo-Mo-Paradise」也於本月開始調漲價格，平日午餐單鍋底449元（原價409元）、雙鍋底499元（原價459元），晚餐及例假日全天都調高了50元，單鍋底579元（原價529元）、雙鍋底629元（原價579元），整體調幅約為10%。
傳統酸菜白肉鍋名店「東北之家」也已公布將在12/15漲價，從原本內用吃到飽每人460元，調漲至每人498元，漲幅約8%左右。
- 餐飲集團
「欣葉日本料理」吃到飽7年來首度調漲價格，明年1/1起漲幅在80～120元，卻獲得不少網友應援「可以理解」，更有粉絲鼓勵「這種好品質還是很便宜」，受到消費者力挺。
「瓦城集團」也撐不住，旗下5品牌全漲！公告12/15起包含瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心將調整價格，整體平均漲價調幅約3%。如瓦城的泰式春捲185元（原價180元）、綠咖哩椰汁雞295元（原價280元）。大心的清燉越南牛肉河粉及酸辣海陸麵都貴上10元。1010湘的東安仔雞、毛家紅燒肉皆調漲15元。
「漢來海港自助餐」也於明年元旦起漲價，依據不同地區與餐期平均調漲40～90元，漲幅自3%起，最高逾1成。
- 美食名店
70年歷史的台北老字號「沾美西餐廳Jimmy‘s Kitchen」，早在5月份便以調升售價，平日午餐時段的Buffet歐式自助餐，漲了60元來到920元（原價860元）。
台北牛肉麵名店「林東芳」因澳洲牛肉及原物料上漲過高，本月起麵類大、小碗皆調漲20元，等於現行最便宜的牛肉麵已超過200元，而原價280元的大碗牛筋麵則來到一碗300元。
- 飯店自助餐
「喜來登十二廚」則宣布自11月起下午茶改為下午餐，將餐檯菜色比照午晚餐，加碼餐檯供應「戰斧牛排與龍蝦料理吃到飽」，從新台幣790元調到1290元，一口氣漲了500元。
寒舍艾美「探索廚房」價格調整，包含「十二廚」下午餐期新增供應龍蝦料理、戰斧牛排無限供應，成人調升500元，兒童調升450元；而「十二廚」價格提升100至300元之間，但強調菜色全面升級。
寒舍艾美酒店「探索廚房」平日午晚餐貴100元、假日午晚餐則貴上200元，其中，週五下午茶時段貴最多，漲價300元。
「六福萬怡」則本月則調漲200元，調幅14%。
君悅「凱菲屋」周末晚餐上漲100元。
- 手搖飲
「麻古茶坊」則跌破眼鏡漲幅最高達40％！部分飲品價格調漲5到10元，但因單價低，以漲幅來估算相當驚人。如招牌梅子冰茶35元（原價30元），梅子綠茶50元（原價40元）。原本是店內最低價的翡翠綠茶，漲後35元（原價25元），成為漲幅高達四成的品項。
目前已知確定不漲價的餐飲：星巴克、饗賓集團（旗下包含饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯、小福利、開飯、饗泰多、真珠）。