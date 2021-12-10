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荷包哭哭！盤點2021漲價餐飲　阿堂鹹粥掀戰、欣葉獲力挺

▲盤點2021漲價餐飲，荷包哭不停！阿堂鹹粥掀戰、欣葉日本料理吃到飽卻獲力挺。（圖／欣葉提供）
▲盤點2021漲價餐飲，荷包哭不停！阿堂鹹粥掀戰、欣葉日本料理吃到飽卻獲力挺。（圖／欣葉提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-12-10 08:00:00

通膨物價不再只是蠢動，今年下半年疫情過後，餐飲漲聲不斷，尤其是10月開始，更是一家接著一家宣布調漲，其中不乏民眾熱愛的速食、連鎖餐廳、美食名店、飯店自助餐甚至手搖飲，荷包再也守不住，消費者從震驚傷心到欲哭無淚。《NOWnews》為大家整理今年以來調漲的餐飲美食，速食麥當勞、肯德基最震驚，王品集團旗下高達15個品牌一起喊漲最有感，好口碑欣葉日本料理吃到飽調漲獲粉絲理解，台南名店阿堂鹹粥「扛不住」，漲價一碗200元則被網友酸爆，戰火延燒至今未停歇。

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▲麥當勞官方回應，願意為消費者喜好客製餐點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞宣布漲價後馬上一併公告優惠至年底，引發後續不少餐飲跟進策略。（圖／記者蕭涵云攝）
  • 速食店
台灣速食龍頭「麥當勞」漲價幾乎全網震驚，考量整體營運策略，宣布11/24起調整部份餐點價格，超值全餐平均調幅2.2%，部分主餐單點調升1～5元，如經典口味大麥克與勁辣雞腿堡調升3元，配餐價格則維持不變。點心飲料最多調升7元，平均調幅4%，人見人愛的薯條漲3元、麥脆鷄腿調升5元、玉米湯貴最多調升7元。官方強調不只漲價，這波也有9項飲料調降，包括經典美式咖啡調降7元最多，其餘也有2～5元的調幅。

肯德基」本月7日正式調漲部分餐點價格，包含13項主餐類餐點，單點價格範圍調整為3～10元，而個人套餐則漲價約5～10元。最受民眾喜愛的炸物類產品，炸雞單點將調升5元，套餐與XL套餐調幅10元；K酥雞翅與薯條調幅約2～5元；經典A餐、派對B餐的多人桶餐，算下來平均每塊雞調幅3元。

本土炸雞連鎖名店胖老爹預計12/16漲5元，創辦人古老闆無奈表示原物料漲價漲得太誇張，目前實際調幅雖未公布，但老闆承諾漲幅不會超過5元。

以三明治及沙拉為主打的「SUBWAY」，也表示因食材成本提高，將調漲29個餐品，漲幅最多7元，不超過3%。漲價主要餐點為香烤雞肉、照燒雞肉、厚切嫩牛等5種口味的6吋、12吋潛艇堡及沙拉價格，但鮪魚及蛋沙拉口味6吋潛艇堡及沙拉則會調降價格。

  • 連鎖餐廳
國際知名小籠包名店「鼎泰豐」，受原料及營運成本增加，調漲近半數餐點價格，整體平均漲幅約3%。招牌小籠包每籠漲10元，經典炒飯類調漲10元、蝦仁炒飯20元，涮嘴小菜則從70元調漲到85元，是漲幅最高的餐點。

「吉野家」先是日本方面宣布7年來的首次漲價後，台灣證實跟進調漲價格，所有單點丼飯類餐點價格貴上10元，其他套餐類與副餐都維持原本的價格。這波漲幅最高的品項為小豚朝食，達13.3％，牛丼則在4.3％～9.1％之間。平均漲幅為7％。

日本人氣壽喜燒「Mo-Mo-Paradise」也於本月開始調漲價格，平日午餐單鍋底449元（原價409元）、雙鍋底499元（原價459元），晚餐及例假日全天都調高了50元，單鍋底579元（原價529元）、雙鍋底629元（原價579元），整體調幅約為10%。

傳統酸菜白肉鍋名店「東北之家」也已公布將在12/15漲價，從原本內用吃到飽每人460元，調漲至每人498元，漲幅約8%左右。

▲王品旗下的青花驕，是首賣綠色麻辣鍋的品牌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品青花驕首賣綠色麻辣鍋。（圖／記者蕭涵云攝）
  • 餐飲集團
餐飲龍頭「王品集團」因受國際原物料價格上揚、尤其主力食材牛肉飆漲，與人事成本攀升，10月底一口氣調漲了旗下15個餐廳品牌，包括王品、原燒、聚鍋、藝奇、夏慕尼、西堤、陶板屋、石二鍋、享鴨、青花驕、12mini、The Wang、和牛涮、尬鍋與丰禾，平均調幅約5%。如石二鍋的雪花牛肉鍋238元（原價228元）、西堤牛排套餐598元（原價568元）、王品牛排經典套餐1,450元（原價1,390元）。集團內僅sufood、莆田、品田、hot7、肉次方5個品牌沒有漲價。

「欣葉日本料理」吃到飽7年來首度調漲價格，明年1/1起漲幅在80～120元，卻獲得不少網友應援「可以理解」，更有粉絲鼓勵「這種好品質還是很便宜」，受到消費者力挺。

「瓦城集團」也撐不住，旗下5品牌全漲！公告12/15起包含瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心將調整價格，整體平均漲價調幅約3%。如瓦城的泰式春捲185元（原價180元）、綠咖哩椰汁雞295元（原價280元）。大心的清燉越南牛肉河粉及酸辣海陸麵都貴上10元。1010湘的東安仔雞、毛家紅燒肉皆調漲15元。

「漢來海港自助餐」也於明年元旦起漲價，依據不同地區與餐期平均調漲40～90元，漲幅自3%起，最高逾1成。

  • 美食名店
一句「抱歉！ 阿堂表示扛不住！」掀起軒然大波的台南名店「阿堂鹹粥」，表示「因魚貨原物料等一切食材價格跟雲霄飛車一樣直直往上衝，迫不得已自2021年11月17日調整價目表」，魚肚、魚皮、魚腸的鹹粥來到200元一碗，引爆網友不滿與論戰，為今年漲價餐飲中最受抨擊的對象。

70年歷史的台北老字號「沾美西餐廳Jimmy‘s Kitchen」，早在5月份便以調升售價，平日午餐時段的Buffet歐式自助餐，漲了60元來到920元（原價860元）。

台北牛肉麵名店「林東芳」因澳洲牛肉及原物料上漲過高，本月起麵類大、小碗皆調漲20元，等於現行最便宜的牛肉麵已超過200元，而原價280元的大碗牛筋麵則來到一碗300元。

▲柏麗廳可品嚐晶華飯店旗下所有餐廳美食。（圖／台北晶華酒店）
▲柏麗廳可品嚐晶華飯店旗下所有餐廳美食。（圖／台北晶華酒店提供）
  • 飯店自助餐
晶華酒店「柏麗廳」自助餐吃到飽，平假日午晚餐皆調漲100元，平均漲幅達6%。「泰市場」平均漲幅也約6%。

「喜來登十二廚」則宣布自11月起下午茶改為下午餐，將餐檯菜色比照午晚餐，加碼餐檯供應「戰斧牛排與龍蝦料理吃到飽」，從新台幣790元調到1290元，一口氣漲了500元。

寒舍艾美「探索廚房」價格調整，包含「十二廚」下午餐期新增供應龍蝦料理、戰斧牛排無限供應，成人調升500元，兒童調升450元；而「十二廚」價格提升100至300元之間，但強調菜色全面升級。

寒舍艾美酒店「探索廚房」平日午晚餐貴100元、假日午晚餐則貴上200元，其中，週五下午茶時段貴最多，漲價300元。

「六福萬怡」則本月則調漲200元，調幅14%。

君悅「凱菲屋」周末晚餐上漲100元。

  • 手搖飲
「清心福全」本月起調漲5到8%，人氣品項珍珠奶茶、優多綠茶、梅子綠茶通通在漲價之列。

「麻古茶坊」則跌破眼鏡漲幅最高達40％！部分飲品價格調漲5到10元，但因單價低，以漲幅來估算相當驚人。如招牌梅子冰茶35元（原價30元），梅子綠茶50元（原價40元）。原本是店內最低價的翡翠綠茶，漲後35元（原價25元），成為漲幅高達四成的品項。

目前已知確定不漲價的餐飲星巴克、饗賓集團（旗下包含饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯、小福利、開飯、饗泰多、真珠）。

▲饗饗超澎湃取餐區，網友盛讚「美食拿不完」。（圖／翻攝自饗饗FB）
▲饗饗超澎湃取餐區，網友盛讚「美食拿不完」。（圖／翻攝自饗饗FB）

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