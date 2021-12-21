金管會明年金檢重點　不動產授信、大陸曝險等3大類入列

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明年度金管會各業別檢查重點有「本會會監理重點、外界關注議題及業者重要業務發展」、「其他跨(多)業別共通項目」、「各業別其他新增項目」及「各業別其他原有項目」等4面向，尤以金融消費者保護、金融友善服務及公平待客（含身心障礙與銀髮族客戶權益保護）、資安管理及個資保護、公司治理（含吹哨者檢舉制度）與風險管理（含不動產授信業務及大陸地區暴險管理）等3大類，為金管會首要檢查關注重點，
在金管會監理重點、外界關注議題及業者重要業務發展部分，共有31項，占比31.6%，相關檢查重點可分為7大項，包括「金融消費者保護/金融友善服務措施/公平待客原則」共10項，主要涵蓋理專（業務人員及員工）挪用客戶款項、銀髮族與身心障礙客戶權益保護、一般與高資產客戶財富管理業務操作與管理等。
在資通安全管理及個人資料保護則有9項，主要涵蓋董事會資安治理、資安長及資安專責單位與主管職能發揮、金控公司對子公司更新系統與網路安控之督導、主機系統與程式異常控管、網路安全措施、個資管理及營運持續管理等。
在數位金融業務則有4項，主要涵蓋行動及網路投保身分驗證、行動應用程式（APP）開發及發布管理、消費者資訊查詢管理、線上開戶及服務申辦之個資或交易安全機制等。
在不動產授信查核則有3項，主要涵蓋購屋、餘屋及土建融貸款的徵審作業與利率風險定價及貸後管理（含資金流向檢核）、不動產業保證業務集中度控管及央行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定之遵循等。
在大陸地區暴險管理也有3項，主要涵蓋大陸地區授信與投資業務風險管理，以及大陸金融相關事業及參股機構管理。在投信基金及全委帳戶的利益衝突防範及投資流程控管則有1項，查核重點為基金經理人及相關人買賣與基金及全委帳戶所持有相同標的情形，以及基金與全委帳戶投資流程。另有關永續金融/綠色金融也有1項，檢查重點為證券投資信託公司發行ESG相關主題基金的資訊揭露事項。
至於其他跨(多)業別共通項目共32項，占比32.7%，包括「公司治理情形」、「整體及各類風險管理機制」、「防制洗錢、打擊資恐及反武器擴散落實情形」、「法令遵循制度落實情形」等四項(類)，其中風險管理機制涵蓋投資與交易室、流動性、創投與私募基金等。
在各業別其他新增（修）檢查重點也有14項，占比14.3%，主要包括金控公司的轉投資事業管理、本國銀行的業務操作及轉投資事業管理、信合社的內部稽核運作、證券商之內部人員管理及受託買賣外國有價證券、證投信的境內外基金與ETF之資訊揭露及銷售機構的支付通路報酬、壽險公司的保險商品行銷管理及銷售風險控管機制、產險公司的保險商品行銷管理及招攬收費核保與理賠作業等。不僅如此，在各業別其他原有檢查重點亦有共21項，占比21.4%。