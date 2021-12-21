減肥變聲量？金正恩奪全球熱搜領袖第3 僅次拜登、強森
北韓領導人金正恩近來出席父親金正日的逝世10週年追悼大會，被媒體發現，與一個月前相比，面容憔悴、臉部鬆垮，健康問題再度被搬上檯面討論。雖然金正恩近年來在國際上「較為收斂」，但全球對他的關注有增無減，德國數據公司「Statista」發布的統計數據顯示，2021年全球熱搜榜上，金正恩勇奪全球政治人物第3名，僅次於美國總統拜登以及英國首相強生。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-12-21 18:03:30
綜合《韓聯社》以及《自由亞洲電台》報導，數據分析公司「Statista」21日公開最新統計資料，其中金正恩在全球政治人物熱搜排行榜上排名第3名，獲得約190萬次的搜索次數。僅次於以月平均700萬次搜索次數居冠的美國總統拜登（Joe Biden），以及獲得月平均200萬搜索次數的英國首相強生（Boris Johnson）。另外，第4名的德國前總理梅克爾（Angela Merkel）每個月則是有140萬次的搜索次數。
不過值得注意得是，從Google搜索趨勢分析可以發現，伴隨著金正恩的關鍵字通常是「減重」（Weight loss）或「金正恩減重照片」（Kim Jong Un Weight loss photo）。報導指出，因為金正恩在今年6月主持召開會議時，「體型消瘦」引發關注，諸如「金正恩減肥」等關鍵字也是從6月開始頻繁出現。
由於金正恩的健康攸關北韓體制的存續，因此外界也開始關注起他的健康狀態。不過韓國國家情報院已經在10月釋疑，分析指出金正恩從原本的140公斤減重了20公斤，沒有出現健康上的問題。