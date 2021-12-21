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日本爆紅「碎雞蛋」心理測驗！答案揭露你的內心敏感程度

▲近期日本綜藝節目上就出現一道「碎雞蛋」心理測驗，能夠測出你日常生活內心敏感程度。（示意圖／翻攝自 《pixabay》）
▲近期日本綜藝節目上就出現一道「碎雞蛋」心理測驗，能夠測出你日常生活內心敏感程度。（示意圖／翻攝自 《pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-12-21 23:19:11｜2021-12-21 23:20:44

現代人生活、工作節奏緊湊，心理壓力也隨之而來。而近期日本綜藝節目上就出現一道「碎雞蛋」心理測驗，能夠測出你日常生活內心敏感程度。

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如果你在賣場裡買東西，結帳後不小心摔到整盒雞蛋，你認為整盒雞蛋狀況會如何呢？請從以下中選擇你內心最接近的答案：

A:雞蛋完好無缺

B:少數幾顆蛋破了

C:一半的蛋破掉

D:雞蛋幾乎全破

A選項-內心敏感程度 20%
選擇A的這類人，通常有著不輕易屈服的特質，面對他人質疑，你也不會輕易被動搖。你的這項特質同時也能帶給周邊的人正面的影響，能夠在朋友需要幫忙時給予強力援助，你也因此深獲旁人信賴。

B選項-內心敏感程度 30%
選擇B的這類人，面對任何突發狀況，都能很好的靈機應變，且樂於挑戰新事物。但相對的也會擁有急躁、衝動的小缺點，如果能仔細聆聽旁人的建議並冷靜思考後再行動，別只被內心衝動牽著走，那你會擁有更好的成就。

▲如果你在賣場裡買東西，結帳後不小心摔到整盒雞蛋，你認為雞蛋會怎麼樣呢？（示意圖／翻攝Pexels）
▲如果你在賣場裡買東西，結帳後不小心摔到整盒雞蛋，你認為雞蛋會怎麼樣呢？（示意圖／翻攝Pexels）
C選項-內心敏感程度 60%
選擇C的這類人通常較直覺較為敏銳，但也因此會因為一點小事而感到無所適從，與他人相處時也會特別受到情緒影響。雖然你能善待身邊所有朋友，但有時也必須考量的自身狀況，才不會總是因旁人的情緒深陷負面漩渦當中。

D選項-內心敏感程度 90%
選擇D的這類人是內心敏感程度較高的，因為你不愛給別人添麻煩，所以總是慎重行事，更因為害怕做錯決定，必須仰賴他人給予前進的方向。慎重雖然好，但副作用就是阻礙了你的成長，若能在依靠完他人後，勇於面對挑戰，你就能破繭而出。（編輯：潘毅）

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