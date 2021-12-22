男性剪髮花700值得？他曝設計師「又喊漲100」 網全吵翻
台灣髮廊處處可見，許多人也會習慣隔一段時間就回去做造型。不過就有位網友長期光顧的設計師，告知即將再漲價1百元，讓他開始猶豫「男性剪髮花800元值嗎？」貼文一出立刻引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-22 00:59:10｜2021-12-22 01:00:30
原PO在論壇PTT上發文提到，自己固定找一位設計師剪髮多年，最近一次去時，設計師突然對他說「明年要調漲100元」，收費變成8百元。這讓他開始猶豫「雖然給那位設計師剪很久也習慣了，但是他調漲100元，但因為男生的頭髮幾乎1-2個月就要剪一次，整年下來也是筆錢，男性剪髮，值800元嗎？」
貼文曝光後立刻有不少網友驚呼「你去剪一次的錢，我可以剪一年耶」、「設計師漲價1百，假設一天剪10顆頭，算月休八天，還是能多賺2萬2耶」、「理髮師根本沒有啥成本會漲吧」、「男生頭髮要帥要用抓的，剪那麼貴沒用」、「男生找100~200的剪一剪就好了，何必花800」。
不過也有一派人認為「嫌技術，就買個剃刀自己處理好嗎」、「百元剪髮一堆」、「這種牽涉美感的，值不值得都是個人主觀」、「物價上漲，人家也是要吃飯的」、「店租成本也有變動吧」、「髮廊這麼多，他有自信漲價客人不會跑掉，也算很有勇氣」。（編輯：潘毅）