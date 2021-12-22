五倍券用不完！友揪逛街「爽花7百」 結帳吐1句遭眾譙爆
新冠肺炎疫情今年年中襲擊台灣，不少國民都受到影響，為振興消費，政府發放五倍券讓民眾花用，可以使用到2022年4月30日為止，對此就有網友表示，他的五倍券因花不完而相當困擾，恰巧一名好友自顧奮勇跟他一起購物，兩人共同花用五倍券，沒想到結局卻超展開，讓不少人看了怒轟：「人不要臉天下無敵」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-22 07:25:18
該名網友20日在Dcard中貼文，他以「五倍券不等於現金」為題，表示某次和好友聊天時有提到五倍券還沒花完，但不知道要買什麼，當下好友提議去全聯買東西，「當下直覺反應就是，她要幫我一起湊錢，付完會給我現金」，馬上開心地謝謝對方。
到了全聯之後，兩人共買了1000多元，其中那位好友佔了700多元，原PO還打算替好友去零頭，只拿700元，沒想到等到要和對方分帳時，她卻一臉問號回「不是啊，這是五倍券欸，為什麼我還要給妳現金」，接著更怒罵「去個幾十元的零錢而已，講得很偉大欸」，最後原PO雖氣到不再與這名朋友聯絡，但還是有把摧毀友誼的700元拿回來。
貼文曝光後，不少人看傻留言，「前陣子好多人在現金1:1收五倍卷欸，最討厭這種當作理所當然的人」、「臉皮有夠厚」、「世界上真的什麼人都有欸」、「臉皮比水餃皮還厚」、「這種貪小便宜的人可以不用來往了」、「還不感謝福利熊讓你看清一個人的真面目有多醜陋」、「人不要臉天下無敵」。（編輯：賴禹妡）