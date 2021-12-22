福原愛陷熱戀遭爆「不排除再婚」！日網怒譙：毫無羞恥心
日本前桌球選手福原愛年初遭爆外遇小5歲的「橫濱大谷翔平」，引起社會一陣譁然，福原愛在台灣、日本的形象也跌到谷底，雖然福原愛在離婚後曾一度傳出和桌球好手張繼科傳出緋聞，不過近日卻被日媒爆料，福原愛早已和當初約會的「橫濱大谷翔平」進入交往關係，且不排除再婚可能，讓日本網友再度怒火沖天，狂罵：「福原愛真是日本人的恥辱！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-22 11:09:41
根據日媒《NEWSポストセブン》報導，福原愛此次被拍到的外遇對象，正是當初鬧離婚時被拍到的「橫濱大谷翔平」（A先生），兩人起初是在飯局認識，當時就已互相交換聯繫方式，等到福原愛的公司成立後，女方才開始積極聯繫擁有廣大人脈的A先生。
時間線拉回今年，兩人於2月初開始第一次約會，不過福原愛卻否認和A先生是不單純的男女關係，只是能互相傾訴心事的對象，後來也因被週刊拍到約會畫面，兩人一度斷開聯繫，直到福原愛今年7月離婚、A先生也於11月離婚後，才再度牽上線，也有友人證實，小倆口已在11月正式進入交往關係，且福原愛也不排除再婚可能。
福原愛戀愛消息曝光後，震撼不少日本網友，紛紛留言怒罵「還有孩子耶，福原愛怎麼會這麼快和上一段婚姻分割？」、「福原愛真的是能快速陷入熱戀」、「福原愛還繼續和外遇對象約會⋯驚呆我了」、「福原愛真是日本人的恥辱」、「和外遇對象再婚？有沒有羞恥心啊」、「愛醬移情別戀的速度無人能及」。（編輯：賴禹妡）