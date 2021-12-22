面試被問「想當什麼水果」？人力業者教關鍵神回法秒錄取
求職面試時多數人都很緊張，但有時候碰到面試官問了一個無厘頭的問題，一時腦袋轉不過來無法回答，就怕會影響到面試結果。《NOWnews今日新聞》昨（21）日報導中國一間公司徵求銷售主管，面試時問了一個「水餃是啥性別？」，結果一位面試者神回應就贏得職位。國內人力專家表示，這種面試時發問無厘頭問題，在台灣比較少見，通常都出現在服務業，主要是希望測試出求職者的反應速度及危機處理能力，面試者即便答不出來，也最好用和善的態度回應，千萬不要在當下愣住或是反而發脾氣，這樣先前的努力都白費了。
記者張勵德/綜合報導
2021-12-22 11:29:26｜2021-12-22 11:36:10
《Career就業情報》顧問臧聲遠指出，類似的面試腦筋急轉彎問題，大多都是以服務業為主，就是考驗求職者面對「奧客」或客訴時的臨場反應，能不能立即解決現場小問題，不要演變成嚴重客訴或公關危機，通常航空業就很容易問到。
臧聲遠說，過去曾聽過無厘頭的問題包括：「如果你一覺醒來變成哆拉A夢，你會怎麼辦？」「鳳梨、芭樂、香蕉三種水果，你最想變成哪一種？」這類問題通常都沒有標準答案，考得就是臨場反應，如果求職者一時轉不過來、想不出答案也沒關係，最好保持客氣的態度，不急不徐、客氣的回應面試官，直接說自己可能無法回答，但有哪些想法等等，大多都能博得面試官的認可。「但千萬不可以生氣質疑對方，或是當下愣在那裡什麼回應也沒有，就會大大被扣分！」
yes123發言人楊宗斌表示，這類型的創意題目，除了常見於服務業之外，通常公關創意、設計類的也會考到，主要就是希望能找到反應靈活、腦子動得快的人選。這種問題在矽谷、中國時有所聞，不過在台灣，直接在面試時出現的機率較小，通常會在筆試或智力測驗裡面放入幾題。
楊宗斌說，有些人會覺得這種問題並不屬於面試的一環，或是涉及隱私，但選擇拒答並不聰明，無法展現求職者的危機處理能力。最好的方法是客氣的詢問面試官，詢問這題的用意為何，旁敲側擊確定對方的來意之後，再根據問題進一步回答，相信就能贏得更好的印象分數。