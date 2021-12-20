面試被問「水餃啥性別」！男神回贏得主管缺 關鍵特質曝
求職的過程當中，面試是相當重要的一個環節。不過日前中國大陸一間公司要找銷售主管，最終面試時開出「水餃是啥性別？」這道看似無厘頭的題目，其中一位應徵者的「神回應」，成功讓他脫穎而出的背後原因也曝光了。
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 20:50:14
據陸媒《每日頭條》報導，日前一間大公司要招募銷售主管，吸引不少人前往面試，經過2輪面試後，面試官通知3名應徵者參加最終面試，剛出社會的小錫也幸運在內。
而在最終的面試上，為了測驗臨場應變能力，面試官對每一位面試者都問了「請問餃子是男人還是女人？」這道題目，第一位面試者聽完後，相當困惑的回答「餃子根本沒有生命，怎麼分男女？」還反問面試官「確定這道問題沒有搞錯嗎？」第二位面試者則更是不客氣，直接反嗆「這題目跟工作職位不相關」，拒絕回答。
最後輪到小錫回答，他則認真且詳細的回應「我認為水餃沒有生命，因此無法判別男女，但從腦筋急轉彎角度來討論，應該是男生，因為有『包皮』」。
面試官一聽完，立刻宣布錄取小錫，並回頭向前兩位求職者說明，「銷售主管需要有大膽創新及應變的能力，替公司解決問題也是工作內容之一，即使面對這樣無厘頭的問題都願意去思考解決，這樣的特質才適合這個職位」。（編輯：潘毅）