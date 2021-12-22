弄破女友「小被被」！180cm壯男遭痛毆：肋骨斷4根還被笑
不少人都有一條從小用到大的「原味小被被」，因為上頭已經有獨特的觸感和氣味，成為世上獨一無二的寶貝。就有對情侶因此物產生爭執，男方更因此掛彩受重傷，詳細經過也引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-22 16:01:37｜2021-12-22 16:02:50
一位男網友在臉書《靠北女友my girl》上發文提到「日前在跟女友嬉鬧的時候不小心用壞了她的小被被，弄出了10公分的破損，趕緊認真道歉並縫補，卻還是被女友狠揍一頓，肋骨斷了4根，其他身體上看不到的地方也有瘀青」。
當事人繼續解釋「女友從6歲開始學散打+拳擊，比賽都有拿到前幾名的那種，且對我動手不是第一次，但這次是最嚴重，簡直往往死裡揍，曾經求助過家人朋友，但得到的回應幾乎都是被笑，或是怎麼可能你一個快180的打不過不到160的，我想知道是我求助的人不對還是這種事情真的沒那麼嚴重？」
貼文曝光後立刻有不少網友傻眼回應「打到快要你的命，還不驗傷報警處理」、「你要不要去驗個傷...你女朋友這樣已經太過頭了」、「如果真的不行，請分手，不理智的人寵模式下，只會讓自己更加受傷罷了」、「肋骨斷4根，你該報警吧」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞
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