屏東王船文化館開工　保存百年祭典文化

為保存屏東迎王平安祭典百年文化，屏東縣政府 22 日舉行「王船文化館」開工動土，為國內首座以無形文化資產 - 王船文化為主題的展示館。縣長潘孟安表示，未來除了每 3 年 1 科的迎王祭典，也能到王船文化館欣賞造船匠師的精湛工藝、感受迎王的深度魅力。

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▲王船文化館動土儀式遵古禮進行，恭請東隆宮溫府千歲、七角頭，及十大宮廟神尊坐鎮護持。（圖／屏東縣政府提供, 2021.12.22）

王船文化館動土儀式遵古禮進行，恭請東隆宮溫府千歲、七角頭，及十大宮廟神尊坐鎮護持，潘孟安、文化部次長蕭宗煌、立委周春米，東港鎮長徐志雄等各級民意代表等人出席參與，祈求在王爺庇佑下，工程施工順利。

文化部次長蕭宗煌說，名為 [ 王船文化館 ], 但具備博物館本質，期許未來是一座活的博物館，會說故事的博物館及永續的博物館。

潘孟安指出，位列國家重要無形文化資產的「東港迎王平安祭典」，與南州、小琉球的屏東三大迎王祭典，已成為聞名全台重要的宗教文化慶典。不只歷史悠遠的祭典文化，匠心獨具的王船建造技術，更是屏東具代表性的傳統工藝，都是值得被永久保存的文化資產。

王船文化館基地座落在東港分局旁，縣府自 107 年開始進行先期規劃，今年獲文化部核定補助，工程總經費逾 7 億元。

建築設計概念採用「海」之意象，如上方開孔象徵王船龍目，建物下方折線象徵海浪，並透過觀景台可遠眺大鵬灣。預計於 112 年完工， 113 年正式開館營運。

▲王船文化館動土儀式遵古禮進行縣長潘孟安、文化部次長蕭宗煌、立委周春米，東港鎮長徐志雄等各級民意代表等人出席參與。（圖／屏東縣政府提供, 2021.12.22）