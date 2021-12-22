王力宏「關鍵失誤」導致蕾神出槌！網全認：不做可能沒事
王力宏15日宣告結束8年婚姻，沒多久就遭前妻李靚蕾爆料，王力宏私下男女關係混亂，有嫖妓、約砲等行為，讓王力宏在演藝圈的「優質偶像」形象蕩然無存，就有網友好奇發問「王力宏如果硬不提離婚會怎樣」，讓不少人感慨可能就會不會鬧到失去所有。
編輯中心/綜合報導
2021-12-22 17:18:05
該網友於《PTT》發文表示，如果王力宏不提離婚會不會比較好？現在事業完了、錢沒了、小孩監護權可能也爭取不到，若是當初王力宏不提離婚，一切維持現狀，讓老婆獨吞委屈自己帶孩子，也許就不會有後續女方大爆發的情況。
原PO也提到「畢竟開端就是兩人和離，然後王家有人放話，女方才會反擊，讓一切爆炸」，讓網友不經猜想，若是王力宏都不提，可能就可以繼續安穩的過原來日子，讓一切維持多年來的現狀。
此番推論讓網友也十分感慨，「不提可能就沒事，那個離婚理由根本沒把前妻看在眼裡」、「真能拖到七老八十，就贏了啊」、「說真的他沒要離就沒這麼多問題了」、「感覺女方一直都默許只是連名份都要收回，這太超過了」、「只要妻子不揭發，怎麼看都是不離婚比較好，而且都已經分居2年了，看李的聲明，感覺他就是9月從美國回來後，很突然的告知要離婚」。（編輯：鍾怡婷）