LINE狂占容量「手機常卡爆」？官方曝瘦身心法：不怕過期
隨著網路的發達，多數民眾已經習慣使用通訊軟體聯絡，而在台灣使用Line的人也佔了大宗。不過就有網友發現「近期手機瘋狂顯示容量不足，原因竟是LINE」，貼文一出立刻有內行分享解決方式。
編輯中心/綜合報導
2021-12-22 18:33:41｜2021-12-22 18:39:44
原PO在論壇PTT上發文提到「我手機是64G的，現在每天都跳容量空間不足，發現LINE佔了10G，砍了2G後，過幾天又在出現空間不足，發現又變成12GB，我知道line的圖片影片都會佔空間，但究竟能到底能佔到什麼程度？」
貼文曝光後立刻有不少苦主回應並解答「之前幫長輩看有到60GB，讓他砍幾個聊天室就少幾GB了」、「line有個設定是自動下載圖片，把他關掉應該好點」、「LINE只備份文字資訊，定期清除圖片內容，保持在1GB以下很簡單啦」、「line明明檔案會過期，結果含這麼大容量真不合理」、「重要相片開相簿存，其餘不定期刪除對話」。
而據LINE官網顯示，LINE的APP本體容量僅212.2Mb大小，官方部落格更有「刪除快取、釋放手機空間」教學，從APP內刪除「快取資料」，最後更建議民眾，在收到照片等檔案的當下，就把之後會需要再回顧的，直接存到LINE記事本、相簿、Keep，或其他儲存空間中，就不怕過期無法下載，也有助常保應用程式的苗條。（編輯：潘毅）