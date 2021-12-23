聖誕節急凍！「下探11度」全台濕冷3天　高山有望追雪

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吳德榮指出，最新(22日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(23、24日)兩天北部、東半部及中部山區偶有零星降雨的機率，以北海岸、東北部較較明顯，其他地區多雲時晴。
今日白天氣溫略升，北台偏涼，其他地區白天舒適、早晚涼；明日氣溫續升，白天北舒適、南微熱，各地早晚涼；今日各地區氣溫：北部15至23度，中部16至25度，南部17至28度，東部17至26度；明晚起東北季風漸增強，北台轉雨。
吳德榮表示，週六（25日）強冷空氣南下，氣溫驟降，愈晚愈濕冷，北台平地最低溫約可降至12度；下週日、一（26、27日）氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫約降至11度；配合南海有水氣移入，各地雲多又有雨，整天都很濕冷，要注意保暖；下週二(28日)白天起至週三(29日)冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日略升；大台北、東半部仍有局部雨，北台濕冷，中南部好轉。
吳德榮說，這波冷空氣的強度，各國模式最新(22日20時)模擬皆已調弱，符合「大陸冷氣團」的機率最高，達「強烈大陸冷氣團」的機率已降低；配合南海水氣移入，天氣仍非常濕冷，絕不可小覷，要注意保暖。3000公尺(合歡、雪山…)以上高山，也因南海移入的水氣，降雪條件極佳；至於大約2000公尺(太平、拉拉)高度，則氣溫不夠低，條件不足，除非模擬冷空氣再度調強，否則機會是渺茫的。（編輯：孫唯容）