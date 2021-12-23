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聖誕節急凍！「下探11度」全台濕冷3天　高山有望追雪

▲週六（25日）強冷空氣南下，氣溫驟降，愈晚愈濕冷，3000公尺以上高山，也因南海移入的水氣，降雪條件極佳。（資料照/記者葉政勳攝）
▲週六（25日）強冷空氣南下，氣溫驟降，愈晚愈濕冷，3000公尺以上高山，也因南海移入的水氣，降雪條件極佳。（資料照/記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

2021-12-23 06:30:22

中央氣象局指出，今（23）日臺灣以東北風為主，且仍有些中層水氣，北部、東半部地區及中南部山區有局部、零星的降雨，其他地區為多雲可見陽光的天氣；溫度方面，各地早晚仍有涼意，低溫約17至19度，白天高溫稍回升，北臺灣22、23度，中南部及花東約24至28度。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨低溫變化不大，截至4：57平地最低氣溫為桃園(楊梅區)15.2度；其他各地區平地最低氣溫則在16、17度：中部(台中大甲)16.1度，南部(台南後壁區)16.9度，東部(宜蘭三星鄉)17.0度。台北(文山區)15.8度。

吳德榮指出，最新(22日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(23、24日)兩天北部、東半部及中部山區偶有零星降雨的機率，以北海岸、東北部較較明顯，其他地區多雲時晴。

今日白天氣溫略升，北台偏涼，其他地區白天舒適、早晚涼；明日氣溫續升，白天北舒適、南微熱，各地早晚涼；今日各地區氣溫：北部15至23度，中部16至25度，南部17至28度，東部17至26度；明晚起東北季風漸增強，北台轉雨。

吳德榮表示，週六（25日）強冷空氣南下，氣溫驟降，愈晚愈濕冷，北台平地最低溫約可降至12度；下週日、一（26、27日）氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫約降至11度；配合南海有水氣移入，各地雲多又有雨，整天都很濕冷，要注意保暖；下週二(28日)白天起至週三(29日)冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日略升；大台北、東半部仍有局部雨，北台濕冷，中南部好轉。

吳德榮說，這波冷空氣的強度，各國模式最新(22日20時)模擬皆已調弱，符合「大陸冷氣團」的機率最高，達「強烈大陸冷氣團」的機率已降低；配合南海水氣移入，天氣仍非常濕冷，絕不可小覷，要注意保暖。3000公尺(合歡、雪山…)以上高山，也因南海移入的水氣，降雪條件極佳；至於大約2000公尺(太平、拉拉)高度，則氣溫不夠低，條件不足，除非模擬冷空氣再度調強，否則機會是渺茫的。（編輯：孫唯容）

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