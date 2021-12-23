王力宏人妻砲友是？重讀蕾神文「2字」藏玄機 網看懂了
王力宏日前遭到前妻李靚蕾毀滅式長文爆料，控訴有約砲、召妓等行為，風波一連燒好幾天，其中提到王力宏約砲人妻，還聯合人妻一起騙老公，甚至「違反規定」也要去找她，但至今這名人物是誰不得而知。而就有網友細讀李靚蕾第一篇長文之後，意外發現蕾神聲明中「2字」暗藏玄機，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 07:02:15
李靚蕾在17日第一篇聲明當中透露「有一個女生也是你的炮友，自己已婚有小孩還要你跟她一起騙她老公。你們約炮的過往讓我感到不舒服，因為你們在我們婚後的相處，女生是對你各種撒嬌勾引，你也是熱情回應，如果坦蕩，真的不用要你騙她老公」。
而就有網友在PTT貼文指出「我們暫時不討論說這個人妻是誰，但大家可以仔細看一下蕾神的聲明，應該要注意的是這兩個字，蕾神說的是約砲的『過往』，這句表示蕾神能確定『我知道她曾經是你的砲友，但是婚後你們所有的互動，都讓人覺得噁心』」。
「也就是說，蕾神也許只知道這位人妻與王力宏曾經是砲友關係，但因為婚後還是有種種互動，對此感到非常不舒服」原PO推測「蕾神可以確切掌握的證據大概僅限於『婚前』，即便婚後有比較親密的舉動，但也不能怎麼樣，只是感到非常不舒服」。
貼文一出，網友紛紛回應「這篇推論是最正確的分析」、「婚前約砲、婚後沒有沒錯，終於看懂」、「真的欸，是寫過往欸.....而且是寫說婚後的相處，可能真的沒約砲，但就是覺得很不舒服」、「試問你們能接受婚前炮友還繼續跟老公來往嗎？李靚蕾這段話根本還是很站得住腳」、「當配偶覺得不舒服就要保持距離，畢竟都被知道婚前有約砲，這篇正解」。（編輯：張嘉哲）